Revue annuelle des cadets

Les Cadets de l’Air de l’Escadron 282 et du Corps des Cadets 2785 tiendront leur 13e Revue annuelle conjointe sous la présidence d’honneur du capitaine Serge Binet des Fusiliers du Saint-Laurent, le samedi 2 juin à 15 h 45 au Manège militaire situé au 327, boulevard Armand-Thériault à Rivière-du-Loup.

Les médailles de lord Strathcona et de la Légion royale canadienne seront remises sur parade. De plus, vous pourrez apprécier les connaissances et les habilités développées durant cette dernière année d’instruction. Ce sera pour vous l’occasion idéale de prendre contact et d’apprivoiser le mouvement des cadets.

Le programme d’instruction des cadets a comme objectif de former de meilleurs citoyens, de faire la promotion de la bonne forme physique et de les intéresser à l’aviation et à l’aérospatiale. Pour les jeunes de 12 à 18 ans intéressés à joindre les rangs de l’escadron 282 des cadets de l’Aviation Royale du Canada, les activités se déroulent tous les mercredis et vendredis à 18 h 30 au Manège militaire. Pour de plus amples informations, vous pouvez rejoindre la commandante de l’Escadron, la Capitaine Denise Fradette au 418-862-2400 poste 7.