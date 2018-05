Le Prêt d’Honneur de l’Est du Québec remet ses bourses

Fondé dans les années 60, le Prêt d’Honneur de l’Est du Québec a remis cette année 11 750 $ en bourses à des étudiantes et étudiants de 26 institutions scolaires de notre région. Ainsi, l’organisme vient en aide à des étudiants méritants, de niveau postsecondaire, qui font preuve de persévérance et dont les ressources financières sont limitées.

C’est grâce à une campagne de financement public et à une gestion très serrée de son portefeuille que le PHEQ réalise cette implication. En plus d’avoir choisi de moduler les bourses selon le niveau d’enseignement, il a aussi décidé d’offrir des bourses de 250 $ à des étudiants des Centres de formation ou d’éducation des adultes. Le PHEQ offrira donc une bourse de 1 000 $ pour le niveau universitaire, cinq bourses de 750 $ pour le niveau collégial, huit bourses de 500 $ pour les élèves provenant des Centres de formation professionnelle et 12 bourses pour les CEA /CFA.

Pour l’année 2018, on retrouve parmi les boursières et boursiers du Prêt d’Honneur de l’Est du Québec ces étudiantes et étudiants qui fréquentent un établissement du KRTB : Vanessa Dumont du Cégep de Rivière-du-Loup, Marie-Soleil Couillard-Naud du C.F.P. Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup, Nathalie Trudel du C.F.P. du Fleuve-et-des-Lacs de Témiscouata-sur-le-Lac, Xavier Dionne de la Maison familiale rurale (formation professionnelle) à Saint-Clément, Frédéric Marquis de la Maison familiale rurale (formation aux adultes) à Saint-Clément, Alexandre Paradis du CEA de Rivière-du-Loup, Martine Desjardins du CEA du Fleuve-et-des-Lacs de Trois-Pistoles, Raphaël Bérubé du CEA du Fleuve-et-des-Lacs de Témiscouata-sur-le-Lac, Jonathan Blanchette du CEA du Fleuve-et-des-Lacs de Dégelis, Carolane Dugas-Dion du CEA du Fleuve-et-des-Lacs de Pohénégamook, Adjoba Rachel Sé Erse Amantcho du Cégep de la Pocatière, Thomas Pelletier-Dionne du CEA de Saint-Pascal et Brithany Chouinard du CEA de La Pocatière.