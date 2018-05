L’IRM s’envoie en l’air au CHRGP

Le Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP) a été l’hôte d’un spectacle peu commun, ce jeudi 10 mai. À l’aide d’une grue, une équipe de professionnels a sorti l’appareil servant à l’imagerie à résonance magnétique (IRM) par le toit. Une opération spectaculaire.

La pièce principale de l’appareil a été transportée vers 10 h 30. Celle-ci, qui comprend l’aimant, pèse environ 12 000 livres. À l’extérieur, plusieurs employés ont assisté à la scène inhabituelle avec curiosité.

Selon IRM Québec, «l’appareil de résonance magnétique, appelé Tesla, permet aux cliniciens d’obtenir des images claires de la structure des différents organes grâce à la sensibilité de contraste entre les diverses sortes de tissus. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est une technique permettant une localisation précise des lésions puisqu’elle fournit des images natives suivant n’importe quelle direction de l’espace».

Aucune autre technique en radiologie permet d'aussi bien détailler les muscles, tendons, cartilages, etc., et de poser un diagnostic précis. «Cette information permet de mieux orienter les protocoles de traitement et est très utile pour la planification d’une intervention chirurgicale», indique-t-on.

Davantage de détails suivront…