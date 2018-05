Carl Bastille sera écouté par les dragons

Carl Bastille, propriétaire de l’entreprise Arbres de Noël Aux Sapins Verts de Rivière-du-Loup, passera à l’émission Dans l’œil du dragon à ICI Radio-Canada, épisode qui sera diffusé le mercredi 16 mai à compter de 20 h. «Ça me fait un petit velours, faut croire qu’ils ont trouvé mon produit intéressant en partant», a-t-il commenté.

Ce produit qu’il propose aux dragons afin d’obtenir leur participation financière pour sa production et sa mise en marché à plus grande échelle, c’est un pied d’arbre de Noël pour l’intérieur et l’extérieur. «Ça prend 30 secondes à installer l’arbre par une personne seule et c’est super solide. J’ai mis 6 à 7 ans à le perfectionner et les commentaires des clients sont très positifs», a expliqué M. Bastille qui travaille dans le domaine depuis 30 ans.

«Je me suis inscrit en décembre dernier et j’ai reçu une invitation pour une entrevue en janvier. Le 22 mars dernier, c’était l’enregistrement mais ce n’était pas sûr que je serais sélectionné. J’ai reçu un courriel de confirmation cette semaine, on m’avisait que je passais le 16 mai», a-t-il expliqué.

Chaque semaine à l’émission Dans l’œil du dragon à ICI Radio-Canada, des entrepreneurs fébriles défilent devant les dragons, prêts à investir des milliers de dollars. Les entrepreneurs rivalisent d’originalité afin de convaincre de leur potentiel les dragons : Dominique Brown (Chocolats Favoris), Christiane Germain (Groupe Hôtels Germain), Caroline Néron (Groupe Caroline Néron) et Martin-Luc Archambault (Ampme). Le fauteuil central est occupé par un dragon invité chaque semaine. Parmi ceux-ci, d’ex-dragons et des personnalités québécoises au succès fulgurant dans le monde des affaires.