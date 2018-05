Une 1re place mondiale pour la sauce épicée Pat BBQ

L’entreprise Pat BBQ ne cesse d’accumuler les honneurs. Une semaine jour pour jour après avoir fait le tour de la planète BBQ avec son mélange d'épices, Patrick Couturier récidive. Voilà qu'il a reçu la confirmation qu’il remportait également la palme pour sa sauce BBQ épicée, dans la catégorie «Hot tomato», lors de la plus prestigieuse compétition aux États-Unis. Ce produit récolte aussi la 3e place mondiale, toutes les catégories confondues. ​

En entrevue avec Info Dimanche dans les derniers jours, le maitre du grill originaire de Cacouna estimait que ses sauces étaient encore meilleures que son mélange d’épices pourtant primé au pays de l’Oncle Sam. Force est maintenant de constater qu’il n’avait pas tort, puisque sa sauce a elle aussi raflé les honneurs de la 31e American Royal World Series of Barbecue® Sauce Contest.

«C’est juste l’enfer, c’est la consécration en quelque sorte. Vraiment, c’est fantastique», lance Patrick Couturier au bout du fil, clairement fier du travail accompli. «Ce qui est intéressant, c’est d’avoir réussi à se démarquer avec les épices et les sauces. Habituellement, c’est l’un ou l’autre. Je suis très fier de ça.»

Encore une fois, Pat BBQ s’est illustré devant bon nombre de concurrents. Près de 400 sauces, envoyées depuis 35 États américains et 8 pays du monde, incluant l’Australie, la République Tchèque, l’Angleterre, la Finlande et la Nouvelle-Zélande, ont été goutées et évaluées. Le 6 mai, à Kansas City, des juges certifiées ont couronné les gagnants en jugeant à l’aveugle sur du porc effiloché sans assaisonnement.

Outre sa sauce BBQ épicée, grande championne, Pat BBQ avait envoyé deux autres produits à la compétition. Sa sauce BBQ douce a pris le 50e rang sur 134 dans sa catégorie, alors que la sauce réalisée en collaboration avec la brasserie Farnham Ale & Lager a terminé en 38e place sur 84.

LA FRÉNÉSIE

Depuis que son mélange d’épices a été sacré «meilleur au monde», la semaine dernière, le téléphone de Patrick Couturier ne dérougit pas. En moins d’une heure lundi, en présence d’Info Dimanche, l’entrepreneur a reçu de nombreux appels de commerçants d’un peu partout au Québec souhaitant vendre ses produits.

À Rivière-du-Loup comme ailleurs (Pat BBQ possède plusieurs points de vente), les demandes sont féroces. Tout le monde s’arrache les épices, les sauces et les autres produits spécialisés comme les côtes levées préparées. Même le site www.saucespiquantes.ca, distributeur Web pour l’entreprise, a été contraint de passer une nouvelle commande afin de combler la demande.

«J’ai essayé de prendre le dessus ce matin, mais avec la nouvelle sur la sauce, c’est reparti, ça n’a pas cessé. Les choses se placent, je trouve ça incroyable.»

Dans les 24 dernières heures, Pat BBQ a engagé trois nouveaux employés. Leur arrivée permettra de poursuivre la progression de l’entreprise et de profiter de tout l’intérêt actuel.

RECETTE

Pat BBQ nous offre sa recette pour des côtes levées parfaites.

1. Enlever la membrane et gratter l’excédent de gras.

2. Enduire les côtes levées d’huile neutre (canola, végétale, etc.), puis appliquer le mélange d’épices Pat BBQ de votre choix, en bonne quantité, sur chaque côté. Réserver une vingtaine de minutes.

3. Pour un goût de fumée caractéristique d’un bon barbecue, utiliser un fumoir à 250 degrés fahrenheit. Fumer/cuire pendant 3 heures. «À ce moment la viande s’attendrit et on peut noter que les os sortent d’environ 1/4 de pouce», explique Patrick Couturier.

4. Retirer les côtes de leur emballage. Fabriquer des papillotes avec du papier d’aluminium. Y placer les côtes levées (seule ou en groupe de deux), côté creux vers le haut, avec du jus de pomme ou d’agrume. Fumer/cuire pendant 2 heures de plus à 250 degrés. «L’ajout du jus permettra non seulement d’humidifier la viande, mais l’acidité qu’il contient va l’attendrir», note-t-il.

5. Au terme de ces cinq heures de cuisson, les côtes levées devraient être très tendres. Il ne reste qu’à les badigeonner de votre sauce Pat BBQ préférée et de terminer la cuisson, sur le fumoir, pour un maximum d’une heure.

*Notons qu’il est absolument possible de réaliser des côtes levées en utilisant les traditionnels fours et barbecue. Cette façon de faire de donnera pas à votre viande, cependant, le goût de fumée recherché. Pour contrer ce problème, on peut utiliser un petit truc maison.

Bon barbecue !