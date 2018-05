Top 3 mondial pour la sauce épicée Pat BBQ

L’entreprise Pat BBQ ne cesse d’accumuler les honneurs! Une semaine jour pour jour après avoir fait le tour de la planète BBQ avec son mélange d'épices, Patrick Couturier récidive. Voilà qu'il a reçu la confirmation qu’il remportait également la palme pour sa sauce BBQ épicée, dans la catégorie «Hot tomato», lors de la plus prestigieuse compétition aux États-Unis. Ce produit récolte aussi la 3e place mondiale, toutes les catégories confondues.

En entrevue avec Info Dimanche dans les derniers jours, le maitre du grill originaire de Cacouna estimait que ses sauces étaient encore meilleures que son mélange d’épices pourtant primé au pays de l’Oncle Sam. Force est maintenant de constater qu’il n’avait pas tord, puisque sa sauce a elle aussi raflé les honneurs de la 31e American Royal World Series of Barbecue® Sauce Contest.

«C’est juste l’enfer, c’est la consécration en quelque sorte. Vraiment, c’est fantastique», lance Patric Couturier au bout du fil, clairement fier du travail accompli.

Encore une fois, Pat BBQ s’est illustré devant bon nombre de concurrents. Près de 400 sauces, envoyées depuis 35 États américains et 8 pays du monde, incluant l’Australie, la République Tchèque, l’Angleterre, la Finlande et la Nouvelle-Zélande, ont été goutées et évaluées. Le 6 mai, à Kansas City, des juges certifiées ont couronné les gagnants en jugeant à l’aveugle sur du porc effiloché sans assaisonnement.

Outre sa sauce BBQ épicée, grande championne, Pat BBQ avait envoyé deux autres produits à la compétition. Sa sauce BBQ douce a pris le 5e rang sur 134 dans sa catégorie, alors que la sauce réalisée en collaboration avec la brasserie Farnham a terminé en 38e place sur 84.

Davantage de détails suivront…