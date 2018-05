Lancement du concours d’aménagements paysagers de Trois-Pistoles

Le comité d’embellissement de la Ville de Trois-Pistoles a profité du lancement de son 3e concours «Mentions pour des aménagements paysagers remarquables à Trois-Pistoles» pour annoncer que la Municipalité a obtenu la mention honorifique de 4e fleuron des Fleurons du Québec. Les citoyens de Trois-Pistoles sont donc invités à doter leur terrain de leurs plus beaux atours en vue de la visite du jury qui aura lieu en aout.

«On souhaite que la population poursuive ses efforts d’embellissement de notre ville. C’est agréable à la fois pour nous et pour les touristes qui viennent nous visiter en été», souligne Jacinthe Veilleux du comité d’embellissement.

À la fin de la belle saison, quatre prix seront remis par un jury, dont deux dans la catégorie résidentielle (150 $ et 100 $) et deux dans la catégorie commerciale (150$ et 100$) pour les premières et deuxièmes places. Les aménagements paysagers seront évalués selon leur qualité, leur diversité, leur originalité, leur amélioration basée sur les dernières années et l’harmonie d’ensemble qui s’en dégage.

De plus, le comité d’embellissement visitera toute la ville lors de la première semaine du mois d’aout pour sélectionner 20 finalistes ayant les plus beaux aménagements paysagers. Un vote populaire aura lieu par la suite sur la page Facebook de la Ville de Trois-Pistoles pour remettre un prix du public à un gagnant résidentiel et un gagnant de la catégorie commerciale. Le nombre mentions «J’aime», récoltées du 14 au 24 aout, déterminera les récipiendaires. Les lauréats de ce vote du public recevront 100 $ chacun lors d’une séance publique du conseil de ville tenue le 10 septembre.

Créé en 2009, le comité d’embellissement de Trois-Pistoles a plusieurs réalisations à son actif. «Nous avons permis l’embauche d’une ressource dédiée à l’entretien paysager, Joanne Hélie. Nous avons également travaillé pour la Fête des lumières de Trois-Pistoles, le concours de maisons et de commerces illuminés et la mise en place du gazebo dans le parc de l’église», explique Benoit Quimper du comité. Le regroupement est également derrière l'aménagement paysager des ilots qui ont été créés lors des travaux à l’intersection des rues Notre-Dame et Jean-Rioux.