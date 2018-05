Le développement social au cœur des actions dans la MRC de Rivière-du-Loup

Près de quarante personnes étaient présentes, le 26 avril dernier, à la Journée de mise en commun axée sur le développement social organisée par un sous-comité du Collectif solidarité et inclusion sociale de la MRC de Rivière-du-Loup. L’évènement, qui a eu lieu à Saint-Épiphane, visait à se réapproprier le guide de référence du Collectif pour le développement social de la MRC de Rivière-du-Loup, adopté il y a dix ans déjà.

Les participants, issus de la communauté, des milieux scolaire, communautaire, institutionnel et municipal, se sont penchés sur la définition, les principes de base, les valeurs, les attitudes favorables, le portrait du milieu et la valeur ajoutée de travailler en développement social. Ces exercices ont permis une certaine appropriation collective des concepts du développement social et l’amorce d’une réflexion sur le comment poursuive le travail-ensemble.

Selon Anaïs Giroux-Bertrand, coordonnatrice à la CDC des Grandes Marées, un tel rendez-vous favorise le partage d’information et permet de réaffirmer l’importance d’agir collectivement en développement social sur le territoire de la MRC de Rivière du Loup. L’approche en développement social favorise une plus grande cohérence et efficience dans nos actions, permet de travailler de manière intersectorielle les enjeux et place l’humain au cœur de nos préoccupations.

La participation exemplaire d’une telle diversité de partenaires a grandement contribué au succès de la journée. Deux grands constats ont été énoncés au cours de l’évènement, soit qu’il est essentiel de mettre en place des canaux de communication qui faciliteront la circulation de l’information et les contacts entre les partenaires intersectoriels et qu’il est souhaitable d’amorcer un changement de culture pour ancrer le développement social dans nos pratiques.

Le comité organisateur s’engage à faire les suivis d’abord en complétant la cartographie des actions réalisées dans notre milieu et en reformulant la définition du développement social à partir des suggestions ressorties lors du travail en atelier. Ce nouveau pas marque un souhait formel du milieu à se mettre en action et à s’engager, ensemble, pour le développement social dans la MRC de Rivière-du-Loup. Vous avez manqué l’évènement et vous désirez être tenu informé de la suite? Communiquez avec la CDC des Grandes Marées.

Le comité organisateur était composé des personnes suivantes : Anaïs Giroux-Bertrand (coordonnatrice pour la CDC des Grandes Marées), Kathy Rioux (agente de développement rural à la MRC de Rivière-du-Loup), Amélie Bureau, Claire Bilocq et Véronique Dumouchel (équipe d’organisation communautaire du CLSC Rivières et Marées) et Jeanne Trachy (agente de projet pour COSMOSS Rivière-du-Loup).