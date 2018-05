Entraves dans la côte St-Pierre à Rivière-du-Loup

Avec l'arrivée du temps chaud viennent les nombreux chantiers routiers et la côte St-Pierre n'y échappera pas cette année encore. La Ville de Rivière-du-Loup avise la population que la circulation sera entravée ce mardi 8 mai, en divers lieux aux abords de la côte Saint-Pierre, principalement entre les rues Saint-Elzéar et Fraserville.

Les entraves prendront place tôt le matin du 8 mai et se poursuivront jusqu’en matinée du mercredi 9 mai, à moins d’un imprévu sur le terrain. L’opération permettra de travailler sur les vannes d’aqueduc, afin d’isoler le secteur pour amorcer l’année 2 du chantier de réfection.

Les citoyens qui seront ensuite affectés par un avis d’ébullition préventif ont déjà reçu l’information directement à leur domicile. Voici plus précisément les détours :

- Rue Saint-Elzéar : fermée entre les rues Pouliot et Saint-Pierre

Détour via la rue Sainte-Marie (tout particulièrement à noter pour se rendre en cour avant de l’École Saint-François-Xavier)

- Rue Fraserville : fermée entre les rues Casgrain et Levasseur

Détour via les rues Pouliot, Saint-François-Xavier, Levasseur, Saint-Cyrille et Casgrain

- Rue Saint-Paul : Fermée de part et d’autre de l’intersection avec la rue Saint-Pierre

Détour via les rues Albert et Pouliot

- Une circulation par alternance sera par ailleurs en place sur la rue Albert, des rues Saint-Henri à Saint-Paul, et la rue Saint-Henri, des rues de Chauffailles à Albert.

La circulation locale sera autorisée jusqu’au haut de la rue Saint-Pierre, mais aucune issue ne sera accessible au-delà de la rue Saint-Henri. Par ailleurs, les citoyens qui le peuvent sont conviés à contourner le secteur pour faciliter la fluidité de la circulation pour ceux qui doivent obligatoirement y circuler.

Dès la fin de cette première intervention préparatoire, les citoyens noteront l’organisation du chantier par l’entrepreneur, l’apparition de signalisation et l’installation des conduites d’aqueduc temporaire. Puis, dès le 14 mai, le chantier s’amorcera avec différentes phases d’avancement. Une communication suivra ces prochains jours à ce propos, puis chaque fois que des changements importants seront à noter.