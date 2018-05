Fraternité et solidarité lors des funérailles du pompier Carmel Moreault

Ce samedi 5 mai, la communauté de Témiscouata-sur-le-Lac a vécu avec émotion des funérailles civiques, celles du pompier Carmel Moreault décédé tragiquement le 1er mai dernier. Ses collègues des casernes 35 et 36 lui ont rendu hommage de même que plus de 250 membres de brigades incendie du Témiscouata, d’un peu partout au Québec et du Nouveau-Brunswick.

Plusieurs dignitaires, dont le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gilles Garon, la préfète de la MRC de Témiscouata, Guylaine Sirois, le député de Rivière-du-Loup – Témiscouata et ministre délégué aux Affaires maritimes, Jean D’Amour, le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, et le député de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Guy Caron, pour n’en nommer que quelques uns, se sont également joints aux membres de la famille éprouvée par cette tragédie.

De plus, de nombreux citoyens attendaient le cortège funèbre à l’entrée de l’église de Notre-Dame-du-Lac, bondée pour la cérémonie religieuse. Ils étaient venus témoigner eux-aussi leur appui aux personnes proches de Carmel Moreault et leur reconnaissance envers tous les pompiers appelés à intervenir en urgence dans des évènements dangereux.

Carmel Moreault était un pompier de 54 ans du Service de sécurité incendie de Témiscouata-sur-le-Lac. Il comptait plus d'une dizaine d'années d'expérience à la caserne 36 avant de perdre la vie le 1er mai dernier à l'usine Cascades alors qu'il répondait à un appel d'urgence pour un incendie mineur. Selon les informations transmises par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), c'est la chute d'un conduit de ventilation rempli d'eau qui aurait mortellement atteint le pompier.