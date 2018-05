Caisse de Rivière-du-Loup : des résultats et des gestes qui contribuent à changer les choses

La Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup tenait son assemblée générale annuelle le 23 avril dernier. Au cours de la soirée, les membres présents ont pris connaissance des résultats financiers, du bilan de la distinction coopérative et voté sur la répartition des excédents annuels. La remise de bourses à des jeunes membres méritants et la présentation d’un organisme du milieu se sont avérées des moments forts de l’assemblée.

Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 1,7 milliard $, la Caisse a vu son actif croître de 5,5%, s’établissant à 748,3 M$ au 31 décembre 2017. D’autre part, le portefeuille de prêts terminait l’année à 545 M$ (+6,7 %), alors que l’avoir de la coopérative atteignait 88,4 M$ (+5 %). Les excédents d’exploitation ont pour leur part augmenté de 18,5 %, affichant 5,5 M$.

RISTOURNES INDIVIDUELLES

Les excellents résultats financiers de la dernière année ont permis aux dirigeants de proposer aux membres présents un projet de partage des excédents de 1,3 M$. Cette ristourne individuelle, calculée à partir de l’épargne et des prêts, sera versée aux membres le 25 mai 2018.

RISTOURNE COLLECTIVE

Les membres ont également pu prendre connaissance du bilan de la distinction coopérative de leur caisse en 2017 alors que 176 600 $ ont été remis dans notre milieu, sous forme de dons, de commandites et de bourses. De ce montant, 101 500 $ provenaient du Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) afin d’appuyer des projets structurants. Les membres ont également approuvé le versement d’un montant de 100 000 $ au FADM.

La soirée a été ponctuée par la remise de 15 bourses à de jeunes membres méritants de la Caisse, celles-ci totalisant 10 000 $. La sélection des boursiers s’est faite à l’aveugle (candidatures numérotées) par un jury constitué de dirigeants et de gestionnaires. Les bourses ont été octroyées dans les volets : académique, sport, culture et persévérance scolaire.

La présentation d’une vidéo présentant les moments forts de la campagne Je fais partie du Mouvement, pour laquelle les 28 caisses de tout le territoire Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ont contribué, a permis de dévoiler les 18 organismes s’étant partagé une contribution de 100 000 $. Pour notre région, l’organisme Les Diabétiques amis du KRTB était le récipiendaire d’un des 18 montants de 5 555 $, versés en 2017, afin de leur permettre de poursuivre leur mission.

D’autre part, Denise Langlais, présidente de l’organisme St-Vincent de Paul, touché par un incendie en 2017, a livré un message de remerciements aux membres à la suite du

dévoilement d’un don surprise de 2 000 $ remis par le président de la Caisse,

Christian Pelletier, en décembre dernier.

CONSTANTE ÉVOLUTION

Serge Ferrand, directeur général de la Caisse, a profité de l’assemblée pour présenter l’évolution de la Caisse depuis les 35 dernières années et dévoiler les perspectives de celle-ci, d’ici 2020. Une réalité : les modes de consommation ne cessent d’évoluer. Nous nous devons d’être vigilants pour assurer notre futur.

Au cours de la soirée, Jessica Bélanger et Jean-Michel Mailloux, jeunes dirigeants de la relève pour le conseil d’administration, ont été présentés aux membres alors qu’un nouveau dirigeant élu se joindra à ce même conseil : Denis Levasseur. Les dirigeants sortants de charge ont également été réélus.

La Caisse de Rivière-du-Loup aura versé, pour l’année 2017, des ristournes individuelles et collectives de 1,5 million $, en plus d’offrir à ses 23 484 membres plus de 3 540 avantages membres Desjardins totalisant 174 600 $. Le président de la Caisse conclut : « Voilà qui démontre bien que choisir la Caisse de Rivière-du-Loup, c’est contribuer activement à la vie des gens et de notre collectivité.»