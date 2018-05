Funérailles civiques en hommage au pompier Carmel Moreault de Témiscouata-sur-le-Lac

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et son Service de sécurité incendie informent la population qu’il y aura des funérailles civiques en hommage à Carmel Moreault, pompier volontaire décédé dans l’exercice de ses fonctions le 1er mai dernier.

À l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac, le 1er mai 2018, est décédé à l'âge de 54 ans et 8 mois Carmel Moreault, conjoint de Sylvie Morin; fils de Lucienne Lavoie et de feu Elzébert Moreault. Il demeurait à Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Notre-Dame-du-Lac.

Les membres de la famille accueilleront parents et amis à la Maison funéraire Caron, 2392, rue Commerciale Sud, Notre-Dame-du-Lac, le vendredi 4 mai de 19 h à 22 h et le samedi 5 mai de 8 h 30 à 10 h 30. Le service religieux sera célébré le samedi 5 mai, à 11 h, en l’église de Notre-Dame-du-Lac, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil sa conjointe, Sylvie Morin; ses enfants : Karol-Ann, Jo-Anie, Yanick; la mère de ses enfants, Danielle Lavoie; les enfants de sa conjointe : Camille (Siméon Ouellet), Anne; sa mère, Lucienne Lavoie (feu Elzébert Moreault); ses frères et sœurs : Gérard (Chantal Viel), Doris (feu Ghislain Dubé), Carmen, Denise, Louise; ses beaux-parents : Cécile Raymond et Yvon C. Morin. Il était le beau-frère de : Richard (Annie Pelletier), Alain (Nancy Landry), feu Éric. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents ainsi que ses confrères pompiers des casernes 35 et 36 de Témiscouata-sur-le-Lac et ses ami(e)s.

Les condoléances peuvent se traduire par un don à l’Association des grands brûlés F.L.A.M, Centre médical Laennec, 1750, avenue de Vitré, bur. 102, Québec (Québec) G1J 1Z6. Des formulaires disponibles à la maison funéraire.

Diverses délégations de pompiers du Québec convergeront vers Témiscouata-sur-le-Lac pour rendre un dernier hommage au défunt et apporter du réconfort à la famille endeuillée. Une délégation de l'Association des pompiers de Montréal a par ailleurs confirmé sa présence.