Vincent Couture à l'assaut de Rivière-du-Loup - Témiscouata

C'était un véritable secret de polichinelle, Vincent Couture briguera l'investiture du Parti québécois dans le comté de Rivière-du-Loup - Témiscouata en vue des élections provinciales du 1er octobre. Le souverainiste se lance donc à l'assaut d'un bastion fédéraliste où ont régné, à Rivière-du-Loup, sans partage Albert Coté (PLQ), Mario Dumont (ADQ) et Jean D'Amour (PLQ) depuis 1985.

Il faut toutefois préciser qu'au fédéral, le bloquiste Paul Crête a été élu de 1993 à 2009 et que le péquiste André Simard a été élu de 2010 à 2012 dans Kamouraska - Témiscouata tout juste avant la refonte de la carte électorale. Vincent Couture croit donc en ses chances de convaincre la population du programme de son parti.

«Si le Parti québécois me choisit, et c'est pourquoi je serai candidat à l'investiture, c'est qu’il croit en mes chances. Je ne proviens pas du monde municipal. Mon expérience, je l'ai acquise sur le terrain, par mon travail, mais aussi par mes implications syndicales et citoyennes. Notre programme se base sur l'intérêt de la population et non de ses bailleurs de fonds.»

Malgré ses années passées à la CSN où il a été président de la CSN Bas-Saint-Laurent, le principal intéressé se décrit avant tout comme une personne de consensus. Il place l'écoute au coeur de son action et en fera même la pierre d'assise de sa future campagne.

M. Couture en profite même pour décocher une flèche à l'endroit de l'actuel député et ministre Jean D'Amour. «Oui, il est archi présent, oui, il est dans tous les soupers spaghettis et hotdogs de la région, mais il a bien beau être présent, s'il n'écoute pas... S'il n'est que le prolongement de Gaétan Barrette et Philippe Couillard, qu'il ne mène que les dossiers des libéraux, il n'est pas bon pour la région.»

Le programme électoral du Parti québécois devrait être dévoilé à la fin du mois de mai. M. Couture se fait fort du programme à paraitre et assure que plusieurs propositions proviendront du Bas-Saint-Laurent. Le candidat à l’investiture souligne que les mois qui suivront seront cruciaux.

Il mise sur les propositions du parti et sur la capacité de la vice-chef Véronique Hivon. «Le PQ c’est une équipe, avec l’intellectuel Jean-François Lisée, la très humaine et charismatique Véronique Hivon, le retour de l’expertise économique de Jean-Martin Aussant, et je pourrais continuer.»

Vincent Couture, travailleur social, principalement dans les MRC de Rivière-du-Loup, Témiscouata et des Basques, n'en est pas à ses premiers pas avec le Parti québécois. Impliqué depuis 2010, il est aujourd’hui président régional du PQ au Bas-Saint-Laurent, l'homme qui aura 45 ans le 28 mai s'est aussi impliqué activement lors des élections de 2012 et 2014 en tant qu'organisateur des campagnes du candidat péquiste Michel Lagacé.

Selon nos informations, Vincent Couture jouit d’appuis importants au sein du caucus de députés du PQ. Le préfet et candidat défait aux deux dernières élections Michel Lagacé y est allé d’un véritable plaidoyer en faveur de M. Couture sur sa page Facebook. L’investiture devrait avoir lieu d’ici la fin de l’été, aucune date n’a encore été annoncée. M. Couture devra temporairement délaisser ses fonctions au sein du parti.

Actuellement, seuls Jean D'Amour pour le Parti libéral du Québec et Goulimine Sylvie Cadôret pour Québec Solidaire ont remporté l'investiture de leur parti politique respectif pour être candidat aux élections du 1er octobre prochain.

