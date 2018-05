L’Appui Bas-Saint-Laurent poursuit son implication dans les Basques

Au mois de mars 2018, l’Appui Bas-Saint-Laurent annonçait une aide financière de 45 226 $ au Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB). Ce montant permettra de réaliser le projet intitulé «Des services personnalisés pour des proches aidants dévoués».

L’objectif ultime de ce projet, qui s’échelonne sur 12 mois, est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ces hommes et femmes accompagnant une personne âgée malade ou en perte d’autonomie. De plus, le CAPAB est maintenant en mesure d’offrir un service de répit à domicile le soir et la fin de semaine par l’entremise de trois employées formées.

L’apport financier de l’Appui Bas-Saint-Laurent permet au CAPAB de consolider ses services d’information, de formation, de soutien individuel, et de répit à domicile. Selon Guillaume Côté-Philibert, coordonnateur de l’organisme, «les personnes proches aidantes ont un besoin significatif de participer à des formations et des conférences qui leur apportent de nouveaux outils pour les aider dans leur rôle.» D’ailleurs, il est important de mentionner que le CAPAB peut offrir un temps de répit gratuit aux aidants qui désirent participer aux activités offertes pendant qu’une employée formée prend le relais à la maison auprès de la personne aidée.

La prochaine formation portera sur la maladie d’Alzheimer et se tiendra le vendredi 18 mai de 9h à 16h. Pour entrer en contact avec le CAPAB, il suffit d’appeler au 418 851-4040.

STATISTIQUES

Selon les chiffres de l’Institut de la statistique du Québec il y aurait près de 1700 personnes proches aidantes demeurant sur le territoire de la MRC des Basques. Elles assument environ 80 % des soins à domicile requis par la personne aidée. Dans le contexte actuel, où la MRC des Basques est la plus vieillissante de toute la région du Bas Saint-Laurent, la dignité des proches aidants devient un enjeu majeur. Afin de pouvoir faire face à cette réalité le CAPAB propose de soutenir activement les proches aidants.

Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site Internet de l’organisme à l’adresse suivante: www.lecapab.com