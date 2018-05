Le camp de jour de Rivière-du-Loup lance sa période d’inscription

Le Service loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup désire informer la population que la période d’inscription à son camp de jour débute ce 7 mai et se poursuit jusqu’au 15 juin. L’inscription s’effectue par l’intermédiaire du site transactionnel «Mes loisirs en ligne» de la Ville.

Le camp de jour sera en fonction du 26 juin au 10 août. Outre l’animation régulière et le service d’animation prolongée le matin et le soir, des camps spécialisés seront offerts. Parmi ceux-ci, en nouveauté, les options en arts et culture pour les touche-à-tout et un camp de danse sur trois semaines, animé par les professeurs de l’école District Danza. Par ailleurs toujours populaires, les camps spécialisés en sport offriront aux jeunes de s’initier ou de pratiquer leurs sports favoris, avec la collaboration des clubs sportifs de la région. Tous les camps thématiques peuvent accueillir un nombre limité de participants.

Quant à elles, les sorties extérieures seront diversifiées et abordables. Parmi les options offertes aux familles, mentionnons notamment une journée haute en couleur avec le passage à Rivière-du-Loup du Club Fy. Également, les jeunes auront la possibilité de visiter entre autres l’aquarium de Québec et le parc aquatique intérieur Bora parc.

En raison de travaux à venir sur des écoles, certains sites se déplacent cet été. Les camps de jour 2018 auront donc lieu au Collège Notre-Dame, à l’école La Croisée 1, à l’école Joly et au chalet des loisirs du parc Cartier. Ces divers sites ont des capacités d’accueil variables, allant de 90 à 185 places. Afin de respecter les normes des camps certifiés et surtout, la sécurité des enfants, en aucun temps cette capacité ne peut être excédée. Lors de l’inscription, il est par conséquent possible que la limite d’un lieu soit atteinte et qu’on doive alors s’inscrire à un autre site de son choix.

Le camp de jour extra!

À l’écoute des parents, la Ville a souhaité diminuer l’écart entre la fin du camp de jour et la rentrée scolaire. C’est ainsi qu’est né le camp de jour extra en 2017. Celui-ci est de retour, du 13 au 17 août, au Stade Premier Tech. En nouveauté, une seconde semaine est envisagée cette année. Si le nombre d’inscriptions le justifie et que suffisamment de personnel est disponible, il sera offert du 20 au 24 août.

Rappelons toutefois que le personnel du camp est majoritairement composé d’étudiants, dont la rentrée scolaire précède celle des écoliers. Le camp de jour extra ouvre donc à personnel réduit et les places sont limitées, afin de respecter en tout temps le ratio enfants/animateur. La priorité sera accordée aux résidents de Rivière-du-Loup inscrits aux 7 semaines de camp, puis selon l’inscription à la liste d’attente.

Mes loisirs en ligne

Tout ce qu’il faut pour aller de l’avant à compter du 7 mai est un compte usager à «Mes loisirs en ligne». Les utilisateurs qui n’en ont pas peuvent d’ores et déjà s’en créer un en suivant la procédure disponible sur l’interface, accessible depuis le VilleRDL.ca (Services en ligne / Mes loisirs en ligne). Il est à noter qu’aucune inscription ne sera prise au-delà du 15 juin, afin de permettre aux administrateurs du camp de jour de faire les groupes et de transmettre l’information aux parents à temps pour le début des activités.

Le camp de jour de Rivière-du-Loup est un endroit où les jeunes vivent un été entre amis dans un cadre dynamique et sécuritaire, à un prix abordable. Le nombre d’inscriptions élevé année après année démontre d’ailleurs que ces qualités sont reconnues par les parents. Si la tendance se maintient, le nombre de jeunes qui vivront l’aventure estivale du camp de jour louperivois cet été est estimé à 475.

Pour tous les détails sur le camp de jour, l’inscription, les divers camps spécialisés, les sorties et le camp de jour extra, consultez le guide explicatif, disponible dans la section camp du jour du site internet. Pour toute information additionnelle, les parents peuvent aussi communiquer avec Maxime Marchand à maxime.marchand@villerdl.ca ou au 418 867-6678.