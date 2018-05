Les lauréats de la 43e soirée du mérite étudiant du Cégep de Rivière-du-Loup

Finissante en Sciences de la nature et athlète en natation, Ann-Sophie Czech a décroché deux des bourses les plus prestigieuses lors de la 43e Soirée du mérite étudiant du Cégep de Rivière-du-Loup.

Une trentaine d’étudiants, qui se sont distingués par leurs résultats scolaires, leur engagement et leur persévérance, ont tour à tour brillé sur la scène du Centre culturel Berger, le 26 avril. La cérémonie annuelle se tenait sous la présidence d’honneur de l’entrepreneure, blogueuse et conférencière Kim Auclair, diplômée du Cégep en graphisme.

Ann-Sophie Czech, de Notre-Dame-du-Portage, a réussi un impressionnant doublé à sa dernière année d’études collégiales en mettant la main sur la bourse Excellence, de la Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup, et sur le titre de l’athlète féminine de l’année. Elle entamera bientôt ses études en médecine, dans l’espoir de travailler un jour dans un service pédiatrique.

Originaire de Lyster, dans le Centre-du-Québec, Laura-Lise Lambert-Dostie termine ses études en Gestion et intervention en loisir. Elle s’est distinguée tout au long de son parcours collégial par ses multiples engagements socioculturels, notamment dans la Section spéciale socio (3S) et le Stage Band. L’étudiante a également piloté avec succès une campagne de financement pour le Centre de stimulation L’Envol, qui vient en aide aux enfants souffrant de troubles de développement dans la région de Victoriaville, en plus de coordonner les activités du 25e anniversaire de la Ligue d’improvisation louperivienne.

Ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires, tous programmes confondus, Cynthia Pelletier a reçu la médaille académique du Gouverneur général du Canada. Cette étudiante de Kamouraska termine ses études en Sciences de la nature.

Le prix multidisciplinaire Hercule récompense un étudiant en dernière session de son programme qui a vaincu des difficultés au début de ses études mais qui a bien su se reprendre. Il a été décerné à David Féraud, un étudiant en Arts visuels qui s’est particulièrement distingué par la constance et la qualité de son effort, de son progrès et de son succès.