Soirée reconnaissance des bénévoles Notre-Dame-du-Portage

Le 20 avril dernier a eu lieu une soirée reconnaissance aux bénévoles, organisée par la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage. Voulant souligner l’implication de ses nombreux et fidèles bénévoles, la municipalité a de nouveau réalisé son traditionnel 5 à 7 en leur hommage. Cette année la thématique était : Chic Cabaret.

Tout au long de l’année 2017, plus de 180 citoyens se sont impliqués au sein de différents comités, œuvrant pour leur communauté. Leur précieuse implication est essentielle au bon développement du milieu. Près de 90 personnes ont assisté à cette soirée cocktail dinatoire. Le maire, Vincent More, a remercié tous et chacun en leur témoignant, à travers son discours, toute sa reconnaissance au nom de la Municipalité et a remercié les bénévoles, en soulignant l’importance de leur dynamisme pour la communauté.