Les bénévoles de L’Isle-Verte honorés

Près de 50 personnes ont participé à la soirée reconnaissance aux bénévoles et à l’accueil des nouveaux arrivants, organisée par la Municipalité de L’Isle-Verte, qui s’est tenue à l’école Moisson-d’Arts.

Tous les organismes bénévoles du village ont été invités à participer à une soirée vins et fromages spécialement organisée pour eux, dans le but de souligner leur engagement et la reconnaissance de la Municipalité envers leur implication bénévole dans le milieu. L’évènement avait pour thème «Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat!». Un gouter y était offert et des prix de présence ont été remis.

Amélie Bureau, membre du comité d’administration de la Friperie du Nordet, du Marché de Noël et de l’organisme le Cœur de L’Isle-Verte, s’est vue décerner le prix de bénévole de l’année. La mairesse, Ginette Caron, a eu le plaisir de lui remettre un panier garni de produits locaux.

Les nouveaux arrivants qui se sont établis à L’Isle-Verte durant les dernières années ont également assisté à la réception. Leur participation à cette soirée leur a permis de mieux connaitre la vie communautaire du village et de créer des liens avec leurs concitoyens.

En chiffres, le bénévolat à L’Isle-Verte représente plus de 35 organismes et comités, regroupant près de 180 personnes qui contribuent annuellement au bienêtre de la communauté. Chaque mois, une foule d’activités en tout genre sont offertes aux citoyens. Près de 30 évènements d’envergure sont organisés annuellement par des bénévoles et des centaines de personnes en bénéficient. C’est avec certitude que la Municipalité peut affirmer que leur présence fait la différence.