La Ville de Rivière-du-Loup solidaire à la communauté de Témiscouata-sur-le-Lac

La Ville de Rivière-du-Loup et son Service de sécurité incendie (SSI) adressent leurs plus sincères condoléances à la famille, à l’équipe, à la Ville et à la communauté de Témiscouata-sur-le-Lac, à la suite du décès d’un pompier dans l’exercice de ses fonctions.

En signe de respect et d’hommage, la Ville place le drapeau du Service de la sécurité incendie en berne, jusqu’au jour des funérailles. Pour la journée, le SSI hisse par ailleurs son drapeau au sommet de son camion-échelle, dont l’échelle est érigée devant l’édifice Rosaire-Gendron.

Le directeur du Service de la sécurité incendie, Éric Bérubé, assure la brigade de Témiscouata-sur-le-Lac du support et soutien moral de son équipe. «Les pompiers sont une grande famille et l’ensemble d’entre nous ont une pensée sincère et profonde pour nos confrères de Témiscouata-sur-le-Lac.»