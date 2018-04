Fermeture d’une portion de la route Poitras et du chemin Têtu

La Municipalité de Saint-Modeste informe la population et les usagers que la route Poitras est actuellement fermée entre le Petit 1er Rang et le chemin de l’Aulnière. Le chemin Têtu est également fermé à partir de l’intersection de la route Beaulieu, et ce, pour une durée indéterminée.

La crue des eaux, causée par la fonte rapide de la neige et les précipitations actuelles, force la fermeture de ces tronçons de circulation secondaire, puisque la route a été emportée à ces endroits. Les citoyens concernés doivent respecter la signalisation mise en place.

La Municipalité de Saint-Modeste invite la population à la plus grande prudence et remercie les citoyens et les usagers de leur collaboration et leur compréhension.