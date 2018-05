Ventes-débarras et bazars : 4 périodes sont autorisées sans permis

La Ville de Rivière-du-Loup invite les citoyens à participer à la première vente-débarras et bazar sans permis, qui se tiendra du 19 au 21 mai prochain.

Rappelons que depuis 2009, la Ville encadre la tenue de ces ventes et les synchronise sur le territoire, favorisant ainsi le bon voisinage dans les quartiers et un achalandage aux différentes adresses. Voici les dates où aucun permis n’est requis pour l’année 2018 : 19 au 21 mai (Journée nationale des patriotes); 9 et 10 juin (Fête des voisins); 23 juin au 1er juillet (fête nationale à la fête du Canada); 1er au 3 septembre (fête du Travail).

La Ville soutient la tenue de ces ventes, qui favorisent la récupération et la réutilisation d’objets, en conformité avec les principes de développement durable qu’elle préconise. Une visibilité est donc offerte gratuitement aux différents organisateurs lors des quatre périodes autorisées. Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire au 418 867-6699 ou à urbanisme@villerdl.ca, au plus tard 10 jours avant la période désirée. Ainsi la date limite pour s’inscrire à la publicité de la première période est le vendredi 11 mai, alors qu’il s’agit du 1er juin pour la Fête des voisins.

En dehors de ces quatre périodes identifiées, les citoyens qui désirent organiser une vente-débarras ou un bazar doivent se procurer un permis au cout de 25 $ auprès du Service de l’urbanisme.