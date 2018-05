La Soirée Frank Lyman Design : une première édition réussie

Le 27 avril dernier, Spécialités féminines et masculines présentait la toute première édition de la Soirée Frank Lyman Design dans la salle de réception du Complexe sportif Rosaire-Bélanger de Rivière-Bleue devant une salle comble. Une soirée de filles chic qui a su ravir les participantes !

Le défilé a présenté les tendances modes de l’été 2018 de la collection Frank Lyman Design, mais aussi d’autres collections disponibles en boutique. Il a aussi été possible de voir les vêtements de plus près à la fin de la soirée. Accessoires et produits corporels étaient aussi sur place.

La soirée se voulait bien plus qu’une occasion de mousser les affaires pour Spécialités féminines et masculines en opération depuis 54 ans à Rivière-Bleue. La propriétaire voulait aussi faire valoir le dynamisme et la qualité des infrastructures de sa municipalité. Les profits réalisés avec la soirée serviront à l’achat d’équipements et seront aussi remis à des organismes de la région.

Constatant l’engouement indéniable pour une telle soirée, le comité organisateur vous donne rendez-vous l’an prochain pour une seconde édition.