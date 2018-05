Les lauréats régionaux du 20e Défi OSEentreprendre

Inspirer le désir d’entreprendre, c’est le mandat du Défi OSEntreprendre dont les lauréats régionaux de ce concours provincial ont été dévoilés le 27 avril dernier à Rimouski. Douze projets scolaires et 8 nouvelles entreprises représenteront la région lors de la grande finale qui aura lieu le 13 juin à Québec.

Notons cependant que 23 prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur sens de l’innovation et leur créativité. Des bourses totalisant plus de 26 000 $ ont été décernées à ces élèves, étudiants et nouveaux entrepreneurs.

ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT

Le KRTB sort grand gagnant du volet Entrepreneuriat étudiant avec 8 projets sélectionnés : Primaire 1er cycle, «Un jardin pour tous, tous pour un jardin!» de l’École Clair-Matin de Lejeune; Primaire 2e cycle, «Bombes de bain de Création Makenzo» de l’École Desbiens de Saint-Arsène; Primaire 3e cycle, «Cours Saint-Modeste Cours!» de l’École de Saint-Modeste; Secondaire 1er cycle, «Smoothies shop» de l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal; Secondaire 2e cycle Prix supplémentaire, «Opération Après-Ski» de l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal; Secondaire adaptation scolaire, «Cafélins» de l’École polyvalente de La Pocatière; Formation professionnelle et Éducation des adultes, «RAPID-O-FEU» du Centre d’éducation des adultes de Trois-Pistoles; Collégial collectif, «Lait Marcassins» de l’Institut de technologie alimentaire - campus de La Pocatière.

Les autres lauréats du volet Entrepreneuriat étudiant sont : Secondaire 2e cycle, «Des capsules Web pour nous mettre en valeur», de la Polyvalente de Sayabec; Collégial individuel ou petit groupe, «P.E.S.» du Cégep de Rimouski; Collégial collectif Prix supplémentaire, «L’espace aquaponique» du Cégep de Rimouski; Universitaire collectif, «Univibes, la radio étudiante» de l’UQAR.

CRÉATION D’ENTREPRISES

Le volet Création d’entreprises n’est pas en reste avec 4 représentants du KRTB qui se rendront au gala national : Commerce, «La Halte au P’tit gibier» à Saint-Louis-du-Ha! Ha!; Économie sociale, «Le Verger patrimonial du Témiscouata» à Pohénégamook; Service aux entreprises, «MM Services agricoles inc.» à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup; Services aux individus, «Midi et cinq» à La Pocatière. On note aussi deux prix régionaux : volet Réussite inc., «Arbol cuisine inc.» de Rivière-Ouelle; Prix Coup de cœur Étudiant créateurs d’entreprises, «Le Verger patrimonial du Témiscouata» à Pohénégammook.

Les autres gagnants de cette soirée sont : Bioalimentaire, «Aux Jaseurs des Cèdres s.e.n.c.» à Saint-Valérien; Économie sociale Prix supplémentaire, «Vire-Vent, espace-famille» de La Matanie; Exploitation, transformation, production, «Les Biquettes de La Coulée» à Matane; Innovations technologique et technique, «HerbiaEra» à Rimouski. «Métro Super Marché Sirois» de Rimouski a reçu un prix régional dans la catégorie Transmission – Relève.

C’est le Collectif régional de développement qui est mandataire pour ce concours au Bas-Saint-Laurent. Notre région a dépassé le cap des 295 inscriptions avec 249 projets pour le volet Entrepreneuriat étudiant et 47 pour le volet Création d’entreprises, qui inclut le volet régional Réussite inc. «Le Défi OSEntreprendre représente un fabuleux laboratoire et un incubateur de projets. C’est ainsi qu’aujourd’hui, les réussites qui sont dévoilées ne sont plus seulement dans l’imaginaire de leur créateur. Elles sont devenues bien réelles et contribuent à la vitalité de notre économie et à la qualité de vie de nos milieux», a mentionné la présidente du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, Guylaine Sirois.