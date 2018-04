Goulimine Sylvie Cadôret portera les couleurs de Québec solidaire dans Rivière-du-Loup–Témiscouata

Les membres de Québec solidaire ont choisi Goulimine Sylvie Cadôret comme candidate solidaire dans Rivière-du-Loup–Témiscouata. Ils étaient rassemblés au centre Source Ôthentik pour accorder leur confiance à Mme Cadôret.

«Comme nous l’a dit Parizeau, n’ayons pas peur du changement! Il ne faut pas avoir peur de construire une société qui soit à la hauteur de nos ambitions. Une société démocrate, inclusive et participative. Comme dit Manon Massé, retrouvons notre étoile du nord, celle qui nous fait avancer vers notre humanité. Il faut faire émerger ce qui nous rassemble, faire les choix qui s’imposent», affirme Mme Cadôret. Elle entend mener une campagne de proximité et miser sur les solutions solidaires aux enjeux qui sont chers aux gens de Rivière-du-Loup–Témiscouata.

Résidente de Lejeune depuis 22 ans, mère de 3 enfants et grand-mère de 5 petits-enfants, Goulimine Sylvie Cadôret est militante féministe, écologiste et sociale. Elle est chargée de projet en développement social et culturel.

«J’ai choisi Québec Solidaire parce que c’est un parti différent des autres, qui est investi par des militants et des militantes engagés de partout au Québec, des gens ouverts sur le monde, prêts à faire la transition énergétique, prêts à faire du Québec un pays où l’égalité, la justice sociale et le bien commun sont des priorités.»