La Fête des Patriotes à Saint-Cyprien

La Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Cyprien vous donne rendez-vous le 20 mai prochain pour la Fête des Patriotes. Il y aura d’abord la messe à 10 h à l’église, suivie de la criée sur le parvis et le diner composé de six services avec un menu d’antan à la salle Alcide-Ouellet.

Lors de ce repas, on soulignera l’histoire de nos héros et dévoilera le ou la Patriote 2018. Pour une première année, en partenariat avec la Municipalité, on a créé le prix Alexis-Dupuis, destiné à récompenser un, une ou des Cyprianais ayant combiné une implication et un rayonnement sportif, culturel et/ou scientifique avec ses études. La ou le récipiendaire recevra également une bourse.

Lors de cette activité d’environ deux heures, il y aura animation, histoire des Patriotes et des chants québécois interprétés par une artiste. Cette «Grande Tablée» sera une belle occasion d’apprendre à se connaitre et mieux s’apprécier. Réservez avant le 15 mai, aucun billet ne sera vendu à l’entrée. Le cout est de 22 $ pour les adultes et 15 $ pour les enfants de 6 à 12 ans, C’est gratuit pour les 5 ans et moins. Pour des informations et réservations, contactez Lucille Gamache au 418-963-1433.