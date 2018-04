Nouvelle direction régionale pour Investissement Québec

Investissement Québec a annoncé le 24 avril qu'elle a récemment mené à bien la refonte de son réseau régional et créé une nouvelle direction régionale dédiée pour la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie pour assurer une meilleure couverture du territoire.

La Société a procédé à ce redécoupage afin d'intensifier sa présence locale auprès des dirigeants d'entreprises, d'être plus à l'affut des enjeux régionaux et mieux connectée à son milieu.

Investissement Québec compte désormais dix directions régionales dont le leadership est assuré par autant d'hommes que de femmes. Trois nouvelles directions régionales ont été mises en place : Saguenay – Lac-Saint-Jean et Côte-Nord; Bas-Saint-Laurent et Gaspésie; et Ouest de Montréal et Outaouais.

«La création d'une nouvelle direction régionale pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie témoigne de l'importance de la région pour Investissement Québec. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la transformation d'Investissement Québec vers une nouvelle culture axée sur la performance client qui mise sur de nouvelles pratiques de gestion axées sur la création de valeur en continu», a déclaré Simon Pelletier, directeur régional Bas-Saint-Laurent et Gaspésie chez Investissement Québec.

M. Simon Pelletier a été nommé à la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie en mars 2018. Possédant près de 15 ans d'expérience dans le domaine financier, il occupait auparavant le poste de Directeur comptes majeurs à la Banque de développement du Canada. À ce titre, il était notamment responsable du support financier et services conseils aux entrepreneurs, de la mise en actions de la stratégie d'entreprise et du support en formation pour ses collègues du secteur Est-du-Québec.