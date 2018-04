Plusieurs municipalités de la région adoptent la Journée nationale de la santé et de la condition physique

Le député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska―Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, en compagnie de la sénatrice Nancy Raine Greene, expriment leur satisfaction à l’égard de leur collaboration. Une quarantaine de municipalités et MRC de la circonscription ont répondu à l’appel lancé lors de la rencontre Fédéral-Municipal du 17 janvier dernier, où leur appui avait été sollicité pour la mise en place de la Journée nationale de la santé et de la condition physique du 2 juin.

«Je suis extrêmement fier que les élus favorisent cet enjeu. Une fois de plus, ils ont saisi une opportunité de joindre l’action à la parole en démontrant que la santé se situe au cœur de nos communautés. C’est une opportunité de faire connaître à la population les activités récréatives et les infrastructures en place», indique Bernard Généreux.

La sénatrice et ex-olympienne Nancy Raine Greene est une fervente porte-parole de l’importance des saines habitudes de vie et des transports actifs. Elle promeut la mise en place d’une Journée nationale annuelle qui se tiendra les premiers samedis de juin et qui perdurera, tel un legs, à la suite de son passage au Sénat.

«Je me réjouis de l’initiative dont les maires et les conseillers de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup font preuve. En célébrant la Journée nationale de la santé et de la condition physique, ces collectivités encouragent leurs citoyens à participer à de saines activités physiques. Je m’attends à ce qu’elles soulignent cette journée de différentes façons, entre autres par des événements qui soulignent l’importance et l’utilisation d’installations locales pour la santé, les loisirs et les sports. J’ai hâte de prendre connaissance de leurs plans et d’en faire la promotion sur le site www.nhfdcan.ca/j. Par ailleurs, j’invite tous les Canadiens à s’engager personnellement à investir 150 minutes par semaine dans la pratique d’activités sportives, afin de faire du Canada ″la nation la plus en forme du monde″», a-t-elle commenté.

En 2014, le Parlement a adopté le projet de loi S-211, Loi visant à instituer une journée nationale de promotion de la santé et de la condition physique auprès de la population canadienne. La sénatrice Greene est l’artisane derrière cette loi servant de catalyseur pour accroître le nombre de villes et de localités y adhérant. Cet événement sera célébré dans plus de 300 municipalités à travers le Canada le samedi 2 juin.