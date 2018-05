Vente à l’encan d’un lot impressionnant d’antiquités des presbytères de Rivière-du-Loup

Les passionnés d’encans, les fervents de l’Église catholique et possiblement quelques curieux seront heureux d’apprendre que la Fabrique de Rivière-du-Loup mettra en vente à l’encan un lot impressionnant d’antiquités des presbytères de Saint-François-Xavier et de Saint-Ludger, puisque ces bâtiments ne sont plus utilisés.

Cette mise aux enchères aura lieu le samedi 12 mai prochain, à compter de 10 h, à l’intérieur de l’église Saint-François-Xavier. Nul autre que le député-ministre Jean D’Amour, encanteur à ses heures, agira comme commissaire-priseur pour cette occasion bien spéciale.

La liste des items à vendre est assez longue : lampes, bibliothèques, bureaux, lits en fer, armoires, vaisseliers, chaises droites et berçantes, tables de toutes dimensions, cadres, pot-à-fleurs, plusieurs prie-Dieu, objets de décoration et bien d’autres articles trop long à énumérer.

Comme c’est l’habitude dans les ventes à l’encan, il faut payer comptant. Notez que les objets religieux, tels des crucifix et des ornements, ne font pas partie de l’encan.

Mentionnons également que la Fabrique tente de vendre ces deux presbytères depuis un bon moment. Pour celui de Saint-Ludger, elle négocie une entente avec la Ville de Rivière-du-Loup. Quant au presbytère de Saint-François-Xavier, Hubert Lafortune nous a indiqué que deux organismes sont intéressés à s’y installer. D’ailleurs pour avoir des informations supplémentaires sur cette vente à l’encan, contactez M. Lafortune au 418-894-1556.