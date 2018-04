Le 25 avril dernier se déroulait, à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, la 30e soirée d’intronisation du Club des Ambassadeurs de Tourisme Rivière-du-Loup. Cette soirée, organisée en collaboration avec le Comité Congrès de Tourisme Rivière-du-Loup, a permis de souligner les efforts des ambassadeurs de la région ayant organisé ou contribué à l’organisation d’un congrès ou un événement en 2017.

Cette soirée flamboyante a réuni plus de 220 personnes qui ont savouré un délicieux repas et a célébré 66 congrès et évènements qui, ensemble, permettent des retombées de 10 M$ dans la région. Depuis 30 ans, c’est plus de 500 ambassadeurs qui ont été intronisés lors des soirées annuelles. Comme le veut la tradition, différents restaurants ont collaboré au succès du repas, soit le Symposium resto boutique, le Pub O’Farfadet, l’Hôtel Universel et le Resto Pub L’Estaminet. Il s’agit d’une collaboration symbolique du travail d’équipe qui se fait en tourisme d’affaires à Rivière-du-Loup.

Soulignons le prix Coup de cœur qui a été remis cette année au Festival Country de St-Antonin. Cette mention est décernée à un événement pour sa contribution au développement touristique et au rayonnement provincial. De plus, le Club des Ambassadeurs a souligné quelques anniversaires pour 2018 dont le Tournoi Bantam McDonald’s (10 ans), Noël Chez nous à Rivière-du-Loup (15 ans), Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup (30 ans), Club de nage synchronisée Les Flamants Roses (35 ans), Club de natation Les Loups-Marins (50 ans) et le Club Rotary (75 ans).

La prestigieuse soirée annuelle du Club des Ambassadeurs de Tourisme Rivière-du-Loup est une soirée d’exception qui célèbre le dynamisme du tourisme d’affaires et d’agréments.

Un hommage est rendu aux hommes et aux femmes qui, parallèlement à leurs activités professionnelles, ont choisi de jouer un rôle actif dans la réalisation d’un événement d’envergure à Rivière-du-Loup, contribuant ainsi à générer des recettes touristiques et des retombées pour la région. Dans le cadre du 30e anniversaire, des capsules vidéo, mettant en vedettes quatre fiers ambassadeurs parlant de leurs expériences, ont été présentées. Ces capsules sont disponibles sur le site Internet dans la section nouvelles et sur les différents médias sociaux de Tourisme Rivière-du-Loup (@tourismerdl) et sont diffusées sur les différents médias sociaux sous le mot dièse #ambassadeursrdl.

AMBASSADEURS

Voici la liste des ambassadeurs reconnus pour leur implication et leur apport en matière de tourisme d’affaires dans la région. Les honneurs ont été remis à :

Alex Ann Villeneuve Simard (Festival du fil Vues dans la tête de…)

Alexandre Perreault et Éric Deschênes (1er Séminaire des intervenants en sécurité incendie du Québec)

André Beaulieu (RDL auto Expo)

Brigitte Beaulieu et Marie-Ève Longchamps (Congrès de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec)

Christiane Séguin (Tournoi des Champions PeeWee AAA)

Cindy Castonguay (Rencontre annuelle 2017 Premier Tech Chronos)

Dany Plourde (27e Tournoi Midget, 46e Tournoi PeeWee et Tournoi provincial de hockey Bantam McDonald’s)

Donald Savard (Rencontre des directeurs associés Raymond Chabot Grant Thornton)

Hugo Dubé (Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec)

Jonathan Jalbert (Tournoi A et B St-Hubert et de St-Cyprien)

Julie Lessard (Compétition provinciale de patinage de vitesse)

Kévin Beaulé, Olivier St-Pierre et Renaud Malenfant (Tournoi du Kid- Groupe Grand-Portage)

Lucie Campagna (Festival de la P’tite Laine)

Marc Villeneuve (Assemblée générale 2017 Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Iles de la Madeleine)

Marie-Eve Ouellet (Rassemblement de la Ligue A Aliments Asta)

Martin Desrosiers (Noël Chez nous à Rivière-du-Loup)

Martin Hivon (Spectacle aérien de Rivière-du-Loup 2017)

Martin Sénéchal et Claude Dugay (Festival Grimpe en ville 5e édition)

Maxime Lavoie (Tournoi de soccer McDonald’s 2017)

Maxime St-Gelais (Championnat provincial de volleyball juvénile division 2)

Michel Noreau (Supply Chain Summit de Premier Tech)

Myriam Soucy et Chantal Coulombe (Invitation inter-provinciale de natation et Championnat AA de natation)

Nadine Jalbert (Semaine corporative Berger)

Nathalie Bélanger (Congrès de l’Association québécoise des intervenantes et intervenants en formation générale des adultes)

Pierre Lévesque (La rencontre du printemps du ROSEQ 2017

René Jos D'Amour (Conférence équestre du printemps)

Sophie Banville (Réunion scientifique annuelle de Québec-Océan)

Steeve Drapeau (Bière Fest)

Steeve Roy (Festival Country de St-Antonin)

Terry Michaud (différents événements de ligue de hockey scolaire)

Yves Gagnon (Tournoi du Père Hamelin)

Yvette Dumont (événements de la Caisse Desjardins)