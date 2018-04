Le Festival Country St-Antonin reçoit le Prix Coup de Cœur lors de la soirée des Ambassadeurs

Lors de la soirée d’intronisation du Club des Ambassadeurs qui avait lieu le 25 avril, le Festival Country St-Antonin s’est vu remettre le Prix Coup de cœur. Chaque année, cette reconnaissance est décernée à un évènement ou une personnalité qui a contribué de façon significative au développement touristique et qui a rayonné sur le plan provincial.

Le Club des Ambassadeurs intronise et souligne aussi, lors de cette soirée, les congrès et évènements ayant généré plus de 40 nuitées en hébergement touristique. Le Festival Country St-Antonin faisait aussi partie des évènements intronisés, en plus de recevoir le Prix Coup de Cœur.

SUR UNE LANCÉE

Grâce à la concertation de différents acteurs du milieu, les instances gouvernementales et municipales, la ténacité des membres du comité et des bénévoles, la 10e édition du Festival Country Saint-Antonin tenue en 2017 a accueilli plus de 32 000 festivaliers. Un franc succès.

Pour une première fois depuis bon nombre d’années, le comité a réussi à atteindre une stabilité financière et ainsi assurer la pérennité de l’évènement qui génère chaque année des retombées de plus de 2,2 millions de dollars. En plus de faire partie du Circuit de la Coupe Canada qui mène vers la finale de St-Tite, le Festival Country a remporté 3 fois, en 10 ans, le titre du meilleur rodéo. L’évènement regroupe quelques centaines compétiteurs, bénévoles, marchands, musiciens et danseurs.

IMPLICATION SIGNIFICATIVE

Outre les retombées économiques générées par l’évènement et même si le Festival demeure un organisme à but non lucratif, son comité est composé de bénévoles passionnés qui ont à cœur le développement leur région et ils ne manquent pas l’occasion de faire leur part.

À chaque année, un concours de décoration est organisé pour les résidents de Saint-Antonin et les gagnants reçoivent plus de 1000 $. Le Festival permet aussi au gagnant de Trois-Pistoles en chanson de se produire sur scène, en plus de lui remettre une bourse de 250$. Un don de 2000$ est remis à la Corporation de développement de St-Antonin pour encourager et soutenir le sport chez les jeunes et avec la caravane Tim Horton lors de la tenue du Festival, plus de 1000 $ sont remis à la Maison des soins palliatifs. Finalement, le comité offre chaque la possibilité à quatre familles à faibles revenus d’assister au rodéo professionnel. La 11e édition se tiendra du 15 au 17 juin 2018.