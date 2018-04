Un nouveau directeur général à la Société d’Histoire et d’Archéologie du Témiscouata

La Société d’Histoire et d’Archéologie du Témiscouata (SHAT) est fière d’annoncer l’embauche d’Étienne Frenette à titre de directeur général. Celui-ci continuera le travail des précédents directeurs généraux en mettant tout particulièrement l’accent sur l’histoire témiscouataine par l’entremise d’évènements spéciaux et de projets de développement culturels sur l’ensemble du territoire.

Étienne Frenette détient une formation en Muséologie de l’Université du Québec en Outaouais et a une grande expérience avec la création d’expositions et la médiation culturelle. Notons que M. Frenette a travaillé pour la Société d’Histoire et d’Archéologie du Témiscouata en 2012 et 2013, pour la création de l’exposition Enracinés au Musée du Témiscouata, ainsi que pour la gestion de l’équipe d’animation au Fort Ingall. La priorité du nouveau directeur général sera d’abord de «s’assurer du bon lancement de la saison estivale pour l’ensemble de la S.H.A.T, puis faire la réévaluation des projets de nature historique des dernières années avec les partenaires potentiels».

La Société d’Histoire et d’Archéologie du Témiscouata (SHAT) est propriétaire et gestionnaire du Fort Ingall et gestionnaire du Musée du Témiscouata. Pour plus d’information, visitez le www.fortingall.ca. Pour communiquer avec la Société d’Histoire et d’Archéologie du Témiscouata, appelez au 418-854-2375 ou via courriel au info@fortingall.ca.