Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs : la robotique au service de la réussite des élèves

La délégation des élèves de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs au concours de robotique Zone 01 présenté le 24 avril à l’Université Laval à Québec (www.zone01.ca) a raflé les honneurs dans la catégorie du défi Feux d’artifice.

Les équipes de la CSFL ont remporté les trois premières places ainsi que le cinquième rang de ce défi, avec un pointage parfait de 100 points. Seule la rapidité d’exécution a permis de départager le podium. Ce défi consistait à réaliser une programmation sophistiquée d’un robot EV3 pour qu’il déplace plusieurs blocs en tenant compte de diverses contraintes.

La première position est allée à Raphaëlle Cloutier et Éve Lavoie de l’École Notre-Dame. Le deuxième échelon est détenu par Flavie Martin et Juliette Bérubé de l’École Notre-Dame. En troisième position, on retrouve Nicolas Charron et Raphaël Caron de l’École Gérard-Collin. Raphaël Brochu et Mathis Charron de l’École Gérard-Collin ont décroché la cinquième place.

Annie Pelletier et Marie-Christine Desbiens, enseignantes de 3e cycle à l’École Notre-Dame s’entendent pour dire : «Il est toujours impressionnant d’être témoin de la ténacité des élèves à résoudre des problèmes tout au long de l’année. Aujourd’hui, cette implication s’est manifestée par un remarquable travail d’équipe et par des efforts soutenus. Nous sommes particulièrement fières de nos élèves qui ont réalisé leur défi dans un contexte compétitif et ont traversé toute une gamme d’émotions».

Un parent accompagnateur de l’École Gérard-Collin, Josée Michaud, mentionne qu’elle est très impressionnée par les efforts mis dans la programmation des robots. «Les élèves sont allumés, ils donnent leur 100 % et sont concentrés tout au long de la journée. Ils travaillent avec acharnement afin de relever les défis. C’est épatant de les voir!»

Les équipes qui participaient au défi Sumo ont fait bonne figure. Chantal Michaud, enseignante au 3e cycle à l’École La Marguerite d’Auclair, qui en était à sa deuxième participation à ce concours, a commenté : «Je suis très fière de mes élèves qui ont su travailler assidument pour réussir ce défi. La coopération, l’esprit d’équipe, l’autonomie et la persévérance ont été les principales valeurs développées au cœur de ce projet robotique. Ces moments sont inoubliables!»

Ce projet de robotique a vu le jour en 2014 grâce à la participation financière de la MRC de Témiscouata par le biais du soutien aux projets structurants visant à aider les milieux de vie. Ce qui a permis d’équiper trois classes en matériel de robotique. Une bonne partie du succès des représentants de la CSFL revient donc à la MRC de Témiscouata. La programmation deviendra un incontournable dans le futur et on doit préparer les élèves à y faire face.