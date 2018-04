Samuel Côté part en tournée de conférences

Après une pause de quelques mois, le chasseur d’épaves Samuel Côté prononcera des conférences dans certaines régions du Québec. Dans sa conférence, Samuel survolera sa méthodologie et son parcours, parlera de ses identifications importantes, des lois, des différents types d’épaves, de ses projets et de ses outils.

D’une durée de 45 minutes, sa conférence sera suivie d’une période de questions. Le 3 mai, il présentera deux conférences aux Iles-de-la-Madeleine. «C’est grâce à l’initiative et aux efforts de deux jeunes passionnés, Alex William et Clovis, que j’irai prononcer deux conférences aux iles (à l’Auditorium de la Polyvalente des Iles et au Centre civique)», affirme le chasseur d’épaves Samuel Côté.

Le 12 mai, il visitera la bibliothèque d’Esprit-Saint et le 19 mai, celle de Saint-Fabien. Le 3 juin, il sera du côté de la bibliothèque de Notre-Dame-du-Lac (Témiscouata-sur-le-Lac). Ouvertes au grand public, ces trois conférences seront présentées à 13 h 30. «Au cours des prochaines semaines, je rencontrerai plusieurs centaines de personnes. J’ai hâte de partager ma passion avec eux», précise Samuel Côté.

Vous pourrez aussi le voir le 7 août à 19 h au Centre communautaire de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (île Verte) dans le cadre des Mardis de la culture. Pour retenir ses services à titre de conférencier, il est possible de le joindre au samhero@msn.com.