La Ville de Rivière-du-Loup met en berne ses drapeaux en façade de l’hôtel de ville, pour exprimer sa profonde tristesse quant à la terrible tragédie survenue à Toronto.

La Ville joint ainsi sa voix à plusieurs autres villes du Québec, à l’Assemblée nationale et au Parlement d’Ottawa. Ce geste hautement symbolique traduit la solidarité des Louperivois et leur sympathie envers les familles, proches des victimes et la communauté torontoise.