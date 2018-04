Rivière-du-Loup demande le bureau de l’immigration régional

Le conseil municipal de Rivière-du-Loup a adopté, ce lundi 23 avril, une résolution demandant au gouvernement du Québec d’implanter un bureau de l’immigration au Bas-Saint-Laurent. Les élus estiment également que celui-ci devrait être aménagé en sol louperivois.

«On se rend compte que le département de l’immigration, travaillé par le CLD, manque de ressources, mais l’immigration, c’est vraiment une solution pour nos entreprises et nous avons besoin d’appuis là-dedans (…) Des entreprises comme Premier Tech et Alimentation Asta, tout près de nous, ont beaucoup de besoins et elles ont de la difficulté à trouver du personnel. Elles vont à Montréal et à Québec, mais pourquoi ne pas avoir ce service-là à Rivière-du-Loup?», a expliqué la mairesse, Sylvie Vignet.

En novembre, lors de la visite du ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, David Heurtel, à Rivière-du-Loup, l’idée de doter les régions de bureaux de l’immigration avait été abordée. «Je désire régionaliser l’immigration, ce n’est pas l’affaire de Montréal. Il va falloir une présence du ministère de l’Immigration en région», avait mentionné M. Heurtel.

Une balle qu’avait alors saisie M. D’Amour en lui soulignant que le KRTB était un bel endroit pour installer un tel bureau. «Ici comme dans d’autres régions, on a besoin de ressources humaines, je voulais que David voit le vécu de nos MRC», avait mentionné le député et ministre.