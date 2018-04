La Fondation de la santé du Témiscouata fait du bien

Le 12 avril dernier, la Fondation de la santé du Témiscouata a présenté ses résultats de l’année financière 2016-2017 dans le cadre du déjeuner annuel des gouverneurs. On y apprend notamment que l’organisme a octroyé 100 262 $ en équipements médicaux pour les établissements de santé du Témiscouata.

Ces équipements financés par la Fondation sont : moniteur fœtal 29 754 $ (Grand Mc Don); porte-aiguille laparoscopique (bloc opératoire) 6 286 $; intégration CO2 (bloc opératoire) 8 496 $; trois charriots mobile de stimulation sensorielle (CHSLD) 6 325 $; lève-patient bariatrique 11 700 $; glide scope 15 000 $; holter 3 000 $; moniteur intellivue 13 452 $; deux pèses bébés et mallettes de transport 6 249 $.

La Fondation de la santé du Témiscouata, c’est également 701 donateurs, 4 activités de financement et 70 bénévoles. Ses revenus pour l’année financière 2016-2017 s’élèvent à 224 035 $. Les dons collectés auprès du public, en espèces, ont totalisé 35 780 $. Les montants reçus pour la campagne carte de membre s’élèvent à 20 753 $. On note aussi des partenariats avec des entreprises (Programme Dédicace) pour un montant de 15 250 $. Pour la même période, les activités de financement ont permis de recueillir 144 062 $. Ces activités de financement sont : Le Groupe Voyage 500, Roulons & Golfons pour la Fondation, L’évènement en blanc, Le bal des princesses et leurs chevaliers. D’ailleurs, la prochaine activité de la présente année sera Roulons & Golfons pour la Fondation le 16 juin 2018.

La Fondation de la santé du Témiscouata c’est aussi une employée permanente (Louyse Desrosiers, directrice générale) et 11 administrateurs : Hélène Lemieux (présidente), Dre Linda Landry (vice-présidente), Julie Rossignol (trésorière), Nicole Denoncourt (secrétaire), Gervais Morneau, Jocelyne Perron, Keven Ouellet, Guylaine Dupont, Michel Bastille, Véronique Bossé et Sylvie Jalbert.