Une année de changements pour la Coopérative funéraire des Eaux vives

Le 18 avril dernier, la Coopérative funéraire des Eaux vives tenait son assemblée générale annuelle à son siège social situé à Rivière-du-Loup, devant une assemblée de 57 membres, venant de tous les points de service.

Les dirigeants de la Coopérative ont présenté les états financiers et le rapport annuel. Nathalie Dubé, directrice générale, a fait état du développement de la Coopérative et des statistiques de l’année 2017. La Coopérative compte aujourd’hui plus de 3 300 membres actifs et une vingtaine d’employés.

Bernard Cyr, président, a souligné le travail accompli par les employés, bénévoles et administrateurs de la Coopérative dans cette année de changements que fut 2017. Rappelons notamment la relocalisation du point de services de Rivière-du-Loup sur la rue Témiscouata dans le quartier Saint-Ludger.

Notons également que Fernande Dupont Grondin, Magella Dubé et Gilles Lebel ont été réélus pour un nouveau mandat. Nous reconnaissons sur la photo les administrateurs Magella Dubé, Michel Rancourt, Bernard Cyr (président), Gilles Lebel, Hélène Laplante, Lévis Roy, Claude Bossé, Jean-Claude Malenfant ainsi que Nathalie Dubé (directrice générale). Fernande Dupont Grondin est absente sur la photo.