Pour marquer le lancement du Mois de l’arbre et des forêts au Bas-Saint-Laurent, l’Association forestière bas-laurentienne (AFBL), en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et le Créneau Écoconstruction du Bas-Saint-Laurent, vous invite à une activité conférence de type 5 à 7 qui sera présentée le jeudi 3 mai, dès 17 h, à l’Hôtel le Navigateur, salle Kendall.

Gérald Beaulieu, ingénieur forestier et directeur du Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) présentera une conférence intitulée «Le retour en force du bois». Au cout de 20 $ (et de 5 $ pour les étudiants), cette conférence passe en revue les différentes démarches orchestrées au Québec pour favoriser l’utilisation accrue du bois dans la construction non résidentielle. On y abordera certaines statistiques sur les parts de marché, les intentions des architectes, les changements apportés au code la construction et les impacts de la Charte du bois.

D’une durée de 45 minutes, la conférence sera suivie d’une période de questions et d’un léger gouter. Pour réservation de vos billets, vous pouvez remplir le formulaire d’inscription directement sur le site Web de l’AFBL ou contacter l’Association forestière bas-laurentienne au 581 624-4730.