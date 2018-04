23e tournoi de golf de la Fondation Annette Cimon Lebel

La Fondation Annette Cimon Lebel, qui vient en aide aux gens atteints de cancer depuis 1995, vivra la 23e édition de son tournoi de golf vendredi le 8 juin prochain au Club de golf de Rivière-du-Loup.

Cette année, la présidence d’honneur a été confiée à Denis Desjardins, de ProprioDirect. Pour être un fidèle participant du tournoi depuis une vingtaine d’années, M. Desjardins connait bien la Fondation et sait comment elle peut être utile auprès des gens atteints de cancer.

De plus, cette cause lui touche particulièrement à cœur depuis que sa mère est décédée d’un cancer du sein. M. Desjardins nous raconte : «La première préoccupation des gens atteints de cette maladie devrait être leur santé et non les questions financières comme ce fut le cas malheureusement pour ma mère. Je pense que la Fondation Annette Cimon Lebel apporte une aide précieuse à toutes les personnes touchées en facilitant leurs déplacements vers des centres de traitement. Un cancer traité à temps étant plus susceptible de guérison, je suis même persuadé que la Fondation permet de sauver des vies.»

Vous pouvez contribuer à la Fondation en réservant votre place pour le tournoi. Le coup de départ se fera vers 12 h, suivi d’une panoplie de jeux et de prix qui sauront divertir les golfeurs. Le cout de l’activité de golf est de 140 $, incluant : l’inscription de golf, la voiturette et le souper. Les gens qui veulent appuyer la Fondation en foursome peuvent le faire pour la somme de 650 $, incluant une commandite d’une valeur de 200 $. Un reçu pour fin d’impôt est fourni. Après une journée bien remplie, le souper sera servi au club de golf, vers 18 h 30. Les convives qui désirent se joindre uniquement pour le souper peuvent le faire au cout de 45 $. Le dévoilement final de la plus importante activité de financement de la Fondation se fera durant cette soirée.

LES SERVICES DE LA FONDATION

L’an dernier, la Fondation a remis à la population 46 635 $ à plus d’une centaine de personnes, pour venir en aide aux gens atteints de cancer et leur accompagnateur pour leur hébergement, repas et transport lors de leurs rendez-vous ou traitements. Fait à souligner, à l’heure actuelle, la Fondation a remis 738 000 $ à plus de 2 300 personnes depuis son ouverture en 1995.

On estime à 1000 $ le montant minimal que les gens atteints de cancer doivent débourser lors de leurs traitements en radiothérapie à Rimouski ou à Québec, pour leur frais d’hébergement, de repas, de transport et de médicaments durant leurs 5 à 6 semaines de traitements. Comme la Fondation aide les gens atteints de cancer, qui ont des revenus moindres, cette aide est donc grandement appréciée.

Remarquez que la Fondation est le seul organisme à aider financièrement les gens pour l’hébergement et les repas dans les régions de Kamouraska, Rivière-du-Loup, les Basques, Matane et Matapédia en plus d’être le seul dans toutes les régions desservies par la Fondation à offrir le soutien pour les accompagnateurs. De plus, tous les profits des activités de financement de la Fondation vont directement aux gens atteints de cancer et leur famille.

Pour inscription, don ou information, communiquez au bureau de la Fondation Annette Cimon LeBel au 418-867-1695, par courriel au facl@groupelebel.com ou par télécopieur au 418-862-5054.