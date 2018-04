Le ministère souhaite valoriser la pêche sportive au bar rayé

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) souhaite modifier les modalités de la pêche sportive au bar rayé pour les saisons 2018 et 2019 puisqu’il est maintenant possible de la valoriser davantage.

Les bars rayés du Québec appartiennent à deux populations distinctes, soit celle du sud du golfe du Saint-Laurent, dont la population augmente de façon importante depuis quelques années, et celle du fleuve Saint-Laurent, réintroduite en 2002 et actuellement protégée par la Loi sur les espèces en péril du Gouvernement du Canada. À ce titre, il est interdit de capturer les individus de cette population.

Seule la pêche sportive du côté sud de la Gaspésie est permise depuis 2013, puisque les bars rayés qui s’y trouvent appartiennent à la population du sud du golfe du Saint-Laurent, dont l’état permet une exploitation contrôlée.

Au cours de l’été 2017, plusieurs observations de bars rayés ont été rapportées dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, notamment sur la rive nord de la Gaspésie et sur la Côte-Nord. Récemment, des études menées par le Ministère ont permis d’établir que les bars rayés qui ont fréquenté ces secteurs proviennent presque exclusivement de la population du sud du golfe du Saint- Laurent.

NOUVEAUTÉS PROPOSÉES

Considérant l’augmentation et la répartition de la population de bars rayés du sud du golfe du Saint-Laurent, le Ministère procède présentement à la consultation de ses partenaires et des communautés autochtones concernées afin que de nouvelles modalités de pêche soient adoptées pour la saison 2018. Les modifications proposées ont pour but :

d’étendre, dès la saison 2018, le secteur où la pêche sportive au bar rayé est permise, ce qui correspond à la portion de la zone de pêche 21, située à l’est d’une ligne reliant Forestville à Mont-Joli;

d’augmenter la limite quotidienne de prise et de possession qui passe de 2 à 3 bars rayés pour l’ensemble de la saison;

de permettre la pêche sportive au bar rayé avec une limite quotidienne de prise et de possession de 3 bars rayés dans le plan d’eau d’exception de la zone 1 qui correspond au barachois de la rivière Malbaie, lequel estsitué au sud de la Gaspésie. Depuis 2013, la pêche sportive y est permise avec remise à l’eau.

Les autres modalités de pêche demeurent inchangées.

De plus, le Ministère saisit cette occasion de consultation pour sonder ses partenaires et les communautés autochtones concernées sur la possibilité de permettre, dès l’été 2019, la pêche au bar rayé dans les rivières qui se déversent dans le secteur de la zone 21 située à l’est d’une ligne reliant Forestville à Mont-Joli.

DES BARS RAYÉS TOUJOURS À PROTÉGER

Bien que la population de bars rayés réintroduite dans le fleuve Saint-Laurent soit en croissance, il n’est toujours pas possible de permettre son exploitation. Le Ministère doit d’abord s’assurer du rétablissement de cette population, afin que les efforts investis depuis des décennies se traduisent éventuellement par une réelle opportunité de pêche durable dans ces secteurs du Saint-Laurent.

C’est pourquoi la pêche au bar rayé demeurera interdite à l’ouest de la partie de la zone 21 qui fait présentement l’objet d’une consultation (y compris la rivière Saguenay).

Pour obtenir plus d’information sur la règlementation qui sera en vigueur à la suite du processus de consultation, les pêcheurs sont invités à consulter le mffp.gouv.qc.ca/ la-faune/peche/.