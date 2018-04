La région du Bas-Saint-Laurent recevra 833 807 $ pour les services d'urgence en milieu isolé

Le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour, a annoncé au nom du ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, une somme de 833 807 $ pour la région du Bas-Saint-Laurent dans le cadre du Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier.

Ainsi, huit municipalités régionales de comté (MRC) se partageront les sommes afin d'accroitre la protection offerte aux citoyens dans les secteurs non accessibles par le réseau routier au Québec en améliorant la préparation des intervenants de même que la coordination des interventions d'urgence.

«Le territoire du Québec est vaste et nous voulons assurer la sécurité des citoyens, peu importe où ils se trouvent. La bonification financière de ce programme viendra appuyer les MRC notamment dans l'achat de matériel et d'équipements ainsi que dans l'organisation de leur travail, leur permettant ainsi d'intervenir plus efficacement», a expliqué Martin Coiteux, ministre de la Sécurité publique.

Le 31 aout, le gouvernement du Québec annonçait la mise en place du Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier, doté d'une enveloppe de 3,6M $. À la suite de la bonification de 8,9 M$, une enveloppe de 12,5M $ est réservée à ce programme pour l'ensemble du Québec.

«En cas d'accident, le pronostic de survie d'une personne blessée ou malade dépend de la rapidité et de l'efficacité de l'intervention des services d'urgence. Le soutien financier accordé aujourd'hui permettra ainsi d'appuyer les MRC de notre région dans leurs interventions», souligne Jean D'Amour, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent.

Le montant accordé à la MRC des Basques se chiffre à un total de 105 488$, celui octroyé à la MRC de Rivière-du-Loup est de 88 845$, la MRC de Témiscouata recevra 116 626$ et la MRC de Kamouraska, 195 117$.

Le Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier se décline en 3 volets:

Le volet 1 prévoit que les organisations admissibles peuvent recevoir un montant forfaitaire de 5 000 $ pour les soutenir et pour accélérer leurs démarches d'inventaire, de négociation et de rédaction d'un protocole local d'intervention d'urgence.

Le volet 2 accorde un montant maximal de 25 000 $ pour combler les besoins de base en matériel et en équipements de sauvetage hors route. Si des besoins supplémentaires à ceux de base sont démontrés et justifiés par une MRC, celle-ci pourra bénéficier d'une aide additionnelle pouvant atteindre 75 000 $.

Le volet 3 prévoit un montant maximal de 100 000 $ pour financer des projets spéciaux comme la tenue d'exercices, l'ajout de signalisation ou encore la sensibilisation du public.

Un comité constitué de représentants de l'Union de municipalités du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités, de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec, de la Direction du rétablissement et de la Direction des opérations du ministère de la Sécurité publique (MSP) s'est vu confier l'analyse des demandes pour les volets 2 et 3.

Les directions régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie du MSP accompagnent les comités créés au sein des MRC dans leurs démarches d'élaboration et de mise en place de protocoles locaux d'intervention d'urgence.