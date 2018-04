20 000 $ en dons pour le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup

Le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup est un organisme essentiel… et reconnu. Preuve de cette reconnaissance, les dons de 15 000 $ fait par le Comité Guignolée Rivière-du-loup et de 5 000 $ du Club Rotary.

Ces dons permettront au Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup de maintenir ses services qui viennent en aide annuellement à un grand nombre de citoyens de la MRC. «Sans votre soutien permet aux organisations comme la nôtre d'être chaque année plus présentes et plus efficaces», a souligné la directrice par intérim du Carrefour d’Initiatives Populaires, Karine Jean.

IMPACT SUR LE TERRAIN

Ainsi, depuis juillet 2017, le restaurant populaire la Bouffe Pop a servi pas moins de 1 491 repas. De son côté, le comptoir de récupération alimentaire a effectué 5 457 transactions. Les dépannages alimentaires d’urgence ne sont pas en reste alors que l'organisme dénombre un total de 589 dépannages.

Et c'est sans oublier les cuisines collectives dont l'impact s'étend bien au-delà des chiffres.