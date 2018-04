Rénovation des arénas : la Ville en attente d’une aide financière

La Ville de Rivière-du-Loup attend actuellement une réponse du gouvernement vis-à-vis une demande de subvention qu’elle a complétée en février concernant les travaux envisagés au Stade de la Cité des Jeunes et au Centre Premier Tech. Parmi les projets, notons l’objectif d’aménager des loges et des toilettes dans le haut des gradins.

Après les améliorations effectuées du côté de l’éclairage il y a environ un an, voilà que des nouveautés pourraient s’ajouter au Centre Premier Tech. En 2016, les élus municipaux avaient indiqué que la firme d’architectes Atelier5 avait reçu le mandat de développer le projet de loges et de toilettes à l’aréna. Peu de détails sur l’avancement de ces travaux n’avaient fait surface depuis. Le projet est cependant conditionnel à l’obtention d’une aide financière.

D’ici là, la Ville compte néanmoins effectuer de légers travaux du côté de l’édifice ouvert en 2005. Cet été, des rampes devraient ainsi être installées à des endroits stratégiques dans les gradins. Un projet évalué entre 20 000 $ et 25 000 $.

STADE

De leurs côtés, les améliorations à prévoir au Stade de la Cité des Jeunes sont connues depuis plus d’un an. En 2017, la Ville avait décidé de reporter les travaux, puisque la seule soumission obtenue pour la réalisation de ceux-ci avait été jugée trop élevée.

Pour aller de l’avant, la Ville a toutefois été contrainte de faire une nouvelle demande de subvention auprès du gouvernement. Cette demande comprend les projets pour les deux arénas.

Rappelons que les travaux concernent, du côté architectural, la réfection complète des murs extérieurs comprenant l’isolation ainsi que les revêtements extérieurs et intérieurs. Selon des informations obtenues auprès de la Ville, on compte aussi remplacer des unités de verres dans les trois entrées d’aluminium, tout comme le perron de béton de l’entrée principale de l’aréna.

Dans le volet ingénierie, le stade de la Cité des jeunes sera muni d’un nouveau système d’extincteurs automatiques (gicleurs) et d’une nouvelle entrée d’eau pour la protection incendie. La signalisation des issues (affiche sortie), les avertisseurs et les stations manuelles d’alarme incendie feront l’objet d’une mise à jour. On y ajoutera enfin d’autres éléments techniques comme un détecteur de Co et N02 et un module de supervision pour la génératrice.

Selon nos informations, la démolition des bureaux à l’étage, le remplacement des bandes et l’amélioration de l’acoustique sont aussi au programme.