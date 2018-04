Les salariés du Metro de Trois-Pistoles joignent la CSN

C’est avec beaucoup de satisfaction que les 35 personnes salariées de Metro Alimentation Bernard Caron inc. de Trois-Pistoles ont accueilli la décision du Tribunal administratif du Travail (TAT) de révoquer l’accréditation détenue par les Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 (TUAC-FTQ) et d’accréditer le Syndicat des travailleurs et travailleuses de Metro Trois-Pistoles – CSN.

C’est le 13 avril que le TAT a rendu cette décision au terme de la période de changement d’allégeance syndicale prévue au Code du travail. Les salariés se disent soulagés de pouvoir dorénavant compter sur les services de la CSN. Le pouvoir de contrôler l’ensemble des décisions en matière de relation du travail, de choisir leurs représentants, la qualité des services et l’autonomie des syndicats CSN ont guidé leur choix.

Le syndicat est affilié au Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CSN) qui regroupe plus de 8 500 membres des secteurs public et privé, répartis au sein de 96 syndicats. Il sera aussi affilié à la Fédération du commerce qui compte près de 30 000 membres, regroupés au sein de 330 syndicats, ainsi qu’à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) qui regroupe quelque 300 000 salarié-es de tous les secteurs d’activités, partout au Québec.