Un succès pour la Soirée sur la pêche et les lacs au Témiscouata

Le 12 avril dernier avait lieu la Soirée sur la pêche et les lacs au Témiscouata organisée par l’organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean (OBVFSJ). Plus de 100 amateurs de pêche de tous âges ont participé à la soirée de conférences portant sur la santé des lacs et des populations de poissons au Témiscouata, ainsi que sur les méthodes pour devenir un meilleur pêcheur.

D’abord, les participants ont pu s’informer sur les différentes espèces de poissons présentes sur le territoire, l’état des lacs et les risques liés à l’introduction d’espèces exotiques envahissantes. Pour l’occasion, Anne-Marie Pelletier, responsable de la gestion de la faune aquatique en eaux intérieures au Bas-Saint-Laurent, est venue présenter les travaux du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) sur la gestion du touladi (truite grise, truite de lac) au lac Témiscouata.

Ensuite, les participants ont profité de plusieurs astuces développées par Patrick Campeau, pêcheur professionnel et conférencier, pour réussir sa journée de pêche.

Les Excursions de pêche Lac Témiscouata Inc ont offert le grand prix de la soirée, soit un forfait de pêche sur glace pour 6 personnes, et les participants se sont régalés des bouchées offertes par la poissonnerie De l’Eau à la Bouche de Témiscouata-sur-le-Lac.

Le succès de l’évènement témoigne du grand intérêt des amateurs de pêche de la région d’en apprendre davantage sur la qualité de l’eau des lacs et les moyens à prendre pour maintenir les populations de poissons en santé. L’OBVFSJ tient à remercier les partenaires qui ont permis d’offrir cette activité, ainsi que les bénévoles qui ont grandement contribué à son bon déroulement.

Rappelons que l’OBVFSJ est mandaté, en vertu de la loi sur l’eau, pour mettre en œuvre la gestion intégrée de l’eau dans la portion québécoise du bassin versant du fleuve Saint-Jean.