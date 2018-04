Pour conduire mon auto le plus longtemps possible et en sécurité

Toutes les personnes ainées souhaitent conserver leur permis de conduire le plus longtemps possible, en toute sécurité pour elles-mêmes et pour les autres usagers de la route. Une conférence gratuite «Au volant de ma santé» sera présentée le lundi 14 mai de 10 h 30 à midi à la salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Une conseillère de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) sera présente pour aborder les sujets suivants : Quelles habitudes de vie peuvent influencer la capacité à bien conduire?; le rôle de la SAAQ dans l’évaluation de la capacité de conduite; la sécurité routière (signalisation, angles morts, virage à gauche, cyclistes, piétons, etc).

Lorsque la santé se détériore, selon le problème de santé, il peut être possible de continuer à conduire de façon sécuritaire. Alors, quels sont les changements d’habitudes de conduite à adopter? Aussi, la conférencière pourra répondre aux questions et remettra de la documentation pertinente.

Cette conférence s’adresse aux personnes ainées (et aussi aux plus jeunes). L’inscription est obligatoire au 418-854-2260 et demandez Diane Bossé. La date limite pour s’inscrire est le jeudi 10 mai. Cette conférence est organisée par le Comité de la Table d’harmonisation des ainés de Saint-Louis-du-Ha! Ha!