L’Extra : Témiscouata-sur-le-Lac fait deux heureux

Un billet de lotterie acheté à Témiscouata-sur-le-Lac a fait le bonheur de deux collègues du Bas-Saint-Laurent, le 15 mars dernier. Vanessa Turcotte et Jonathan Aubin ont remporté la coquette somme de 25 000 $ au tirage de l’Extra.

Le billet a ainsi été vendu par le Ultramar Dépan Express, du 7, boulevard Industriel, à Témiscouata-sur-le-Lac. Les heureux gagnants sont allés chercher leur prix au centre de réclamation de Québec.

Loto-Québec a pour mission de gérer l’offre de jeux de hasard et d’argent de façon efficiente et responsable en favorisant l’ordre, la mesure et l’intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au cœur de ses activités. Du 1er janvier au 18 avril 2018, Loto-Québec a versé 50 lots de 1 000 000 $ ou plus et fait 33 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie! et Grande Vie ont permis à 8 chanceux de mettre la main sur une rente à vie.