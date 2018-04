Succès pour le colloque «L’importance d’agir pour des communautés d’avenir»

C’est à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup le 14 avril que plus de 60 leaders locaux se sont réuni l’instant d’un colloque sur «L’importance d’agir pour des communautés d’avenir».

Plusieurs élus de la MRC de Rivière-du-Loup, les directions municipales ainsi que des membres des corporations de développement de la MRC étaient rassemblés pour échanger et discuter autour de deux thématiques : le leadership dans le développement des communautés et l’attractivité dans l’agir local.

Le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, a souligné les nombreux défis auxquels sont confrontées les municipalités. «Soyons innovants, servons nous de ces limites qui nous sont imposées, voir les perspectives sous un autre angle quitte à être déstabilisés par ce changement de vision», a souligné M. Lagacé. «On ne peut plus faire la même recette qui a servi au développement de nos communautés depuis les 50 dernières années. Il faut penser autrement, faire autrement pour rendre notre territoire davantage attractif», a déclaré le préfet aux participants réunis.

La conférencière invitée était Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue et ex-présidente de Solidarité rurale du Québec. Mme Bolduc a évoqué lors de son allocution «Oser faire autrement», son parcours et ses réflexions sur le développement de nos régions et sur les stratégies à déployer pour dynamiser nos milieux. «Être attractif comme territoire, c’est avant tout être bien et heureux où nous sommes et en être fiers, voilà ce qui séduira les gens de l’extérieur et leur donnera le gout de revenir en région», soulignait Mme Bolduc au sujet du pouvoir d’attractivité des régions.

Lors de cette journée, l’ensemble des intervenants invités ont évoqué les différents défis que les municipalités doivent affronter tant sur le plan démographique, économique, environnemental, que social. Plusieurs pistes de réflexion ont été abordés lors du panel de discussion et lors des ateliers afin d’éveiller les participants sur les possibles façons de faire pour continuer à se développer en envisageant ces contraintes comme des opportunités.