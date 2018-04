Le 20 avril, on fête les auteurs à la Bibliothèque Françoise-Bédard

La Journée mondiale du livre et du droit d’auteur (JMLDA) est toujours dignement soulignée à la Bibliothèque Françoise-Bédard. Cette année ne fait pas exception et il faut donc vite réserver ce 20 avril à votre agenda. Pas moins de cinq lancements de livre d’auteurs de la région ainsi que celui de l’édition 2017 de «Lire au loup» auront lieu à l’occasion de cette grande fête, qui permettra également de révéler les gagnants du concours littéraire de fausses nouvelles.

À l’occasion d’un 5 à 7 convivial où vin et bouchées seront servis, les auteurs Jean-Guy Chouinard (Un combat inachevé), le jeune Taïm Girardin (Les aventures d’Argentin et de Tihangano), Gabrielle Filteau-Chiba (Encabanée), Nathalie Le Coz (Le Québec à 5 km/h) et Joëlle Rivard (Le berger des loups) présenteront ainsi leur dernier-né.

CONCOURS LITTÉRAIRE

Le concours littéraire où enfants, ados et adultes étaient invités en mars à s’improviser journalistes et à inventer de toutes pièces une fausse nouvelle (« fake news ») a quant à lui connu un véritable succès. Au-delà de 30 articles ont été reçus et l’heure est maintenant venue de lancer le journal «La fausse nouvelle du jour». Une publication où chaque nouvelle est plus loufoque ou spectaculaire que la précédente. Crash à l’aéroport, enlèvement de Monsieur Mô, incendie au parc des Chutes, acquisition de Carey Price par les 3L et trésor paléontologique sous la côte Saint-Pierre ne sont que quelques-unes des nouvelles qui défraient les manchettes. Exclusivités, scandales et glamour sont assurément au rendez-vous de cette édition unique.

La Bibliothèque profite finalement de la JMLDA pour lancer la publication du concours «Lire au loup» 2017, dont le thème était Vents d’ici, à laquelle de nombreux auteurs ont également contribuée. Pour plus d’informations : 418 862-4252 ou au 418 867-6668. Le 23 avril a été décrété Journée mondiale du livre et du droit d’auteur par l’UNESCO et que cette journée est célébrée dans 80 pays.