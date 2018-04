Les écocentres du Témiscouata : pratiques, faciles d’accès et efficaces

Construits en 2009, quatre écocentres desservent l’ensemble du Témiscouata. Situés à Dégelis, Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano), Squatec et Pohénégamook, ils sont gérés par la Régie Intermunicipale des déchets du Témiscouata (RIDT) qui a la compétence pour la gestion des matières résiduelles sur l’ensemble du territoire de la MRC.

Ces lieux permettent aux citoyens de déposer gratuitement, à l’année et sans limite, une grande diversité de matières. En 2017, 87% des matériaux recueillis ont été revalorisés ou recyclés, contribuant ainsi à détourner du site d’enfouissement plus de 4 000 tonnes de matériaux pour l’année.

«Les investissements importants qui ont été faits pour la mise aux normes du lieu d’enfouissement technique et la construction de quatre écocentres portent fruit», mentionne Gilles Garon, président de la Régie. «Nous sommes très fiers des résultats. Les écocentres ont d’ailleurs connu une hausse de fréquentation de près de 40%, passant de 18 468 utilisateurs en 2010 à 25 697 en 2017» ajoute-t-il.

La Régie a comme objectif de recycler et de valoriser un maximum de déchets, que ce soit par la collecte des matières recyclables, ses écocentres, la vidange systématique des installations septiques sur le territoire et divers autres projets tel que le recyclage des tubulures d’érablières ou le prêt de vaisselle réutilisable. Voici quelques données pour 2017 :

4 000 tonnes de matières ont été détournées du site d’enfouissement grâce aux quatre écocentres. Ainsi, 87% de ces matériaux ont été valorisés.

2 300 tonnes ont été acheminées au centre de tri par le biais de la collecte de matières recyclables (taux de rejet de 10%).

8 500 tonnes de déchets provenant de la collecte, de commerces et d’industries ont été enfouis au lieu d’enfouissement technique de Dégelis.

«Depuis 2007, toutes les municipalités de la MRC font partie de la Régie avec cette volonté commune d’offrir un service de qualité à notre population et de faire une saine gestion des matières résiduelles», souligne Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata.

«Je félicite chacune des localités ainsi que la RIDT pour tout le travail accompli au fil des ans. En réutilisant et en recyclant un maximum de matériaux, nous prolongeons la durée d’utilisation de notre site d’enfouissement tout en préservant la qualité de notre environnement» conclut-elle.

Pour plus de détails et pour consulter les horaires des collectes et des écocentres, consultez le site : www.ridt.ca .